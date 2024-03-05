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بايدن: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أصبح بيد حماس

3/5/2024 11:32:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء، إن اتفاقا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين أصبح في أيدي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بينما تواصل وفود لليوم الثالث محادثات دون أي مؤشر على تحقيق انفراجة.
ويجتمع في القاهرة، في غياب وفد من إسرائيل، مفاوضون من حماس وقطر ومصر لمحاولة التوصل إلى أول وقف طويل الأجل لإطلاق النار في الحرب، وهو هدنة مدتها 40 يوما قبل حلول شهر رمضان الذي يبدأ الأسبوع المقبل.

ومن شأن الاتفاق المقدم إلى حماس أن يسمح بإطلاق سراح بعض المحتجزين، وكذلك زيادة المساعدات إلى غزة في محاولة لتجنب المجاعة بينما تعج المستشفيات بأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد، وكذلك تقديم حماس قائمة بأسماء جميع المحتجزين في غزة.

وقال البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكدا خلال اجتماع الثلاثاء، إن إطلاق سراح المحتجزين المرضى والجرحى والمسنين والنساء سيؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لمدة 6 أسابيع على الأقل.

وقال بيان البيت الأبيض "هذه المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ستمكن أيضا من زيادة المساعدات الإنسانية لشعب غزة وتوفر الوقت والمكان لتأمين ترتيبات أكثر استدامة وهدوء مستدام".

وفي وقت سابق في بيروت، أعاد القيادي في حماس أسامة حمدان التأكيد على المطالب الرئيسية للحركة وهي إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي وانسحاب القوات الإسرائيلية وعودة جميع سكان غزة إلى منازلهم التي اضطروا إلى مغادرتها.

وأضاف حمدان أن أي تبادل للمحتجزين والسجناء لا يمكن أن يتم إلا بعد وقف إطلاق النار، مما يعكس وجهة نظر حماس بأن وقف إطلاق النار يجب، قبل أي شيء، أن يكون خطوة نحو تسوية الصراع.

لكن تركيز إسرائيل ينصب على وقف القتال مؤقتا لإخراج المحتجزين من غزة وإدخال المزيد من المساعدات إليها، وتصر على أنها لن تنهي الصراع قبل القضاء على حماس.

وقال المتحدث باسم حكومة إسرائيل آفي هيمان في إفادة صحفية قبل تصريحات حمدان، إن على حماس أن "تهبط من مواقعها الوهمية وتدور في فلكنا".

وأضاف "تدرك حماس الضغوط العسكرية ونحن نمارسها عليهم".

كما حملت واشنطن، الداعم السياسي والعسكري الرئيسي لإسرائيل وراعية المحادثات، المسؤولية بشكل مباشر على حركة حماس التي تدير قطاع غزة.

وقال بايدن للصحفيين "الأمر في يد حماس الآن. الإسرائيليون يتعاونون. كان هناك عرض عقلاني".

وأضاف "إذا وصلنا إلى الوضع الذي يستمر فيه [القتال] حتى شهر رمضان... فسيكون الأمر خطيرا جدا".

وكثيرا ما تتصاعد أعمال العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة خلال شهر رمضان، كما يتزايد العداء تجاه إسرائيل في العالم العربي والإسلامي، الأمر الذي يخلق حافزا قويا لدى القادة للتوصل إلى اتفاق قبل ذلك الوقت.

مقترح حماس
ترى حماس أن موقف الولايات المتحدة محاولة لإبعاد اللائمة عن إسرائيل إذا انهارت المحادثات دون التوصل لاتفاق.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال باسم نعيم القيادي الكبير في حماس لرويترز، إن الحركة قدمت مقترحها بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار إلى الوسطاء خلال يومين من المحادثات وتنتظر الآن ردا من الإسرائيليين الذين غابوا عن هذه الجولة.

وأضاف نعيم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين "نتنياهو لا يريد اتفاقا، والكرة في ملعب الأميركان" للضغط عليه من أجل التوصل إلى اتفاق.

وقال مصدر لرويترز في وقت سابق، إن إسرائيل قاطعت المحادثات لأن حماس رفضت طلبها بتقديم قائمة بأسماء جميع المحتجزين الذين ما زالوا على قيد الحياة. وأوضح نعيم أن هذا يستحيل بدون وقف إطلاق النار أولا بالنظر إلى أن المحتجزين موزعون في أنحاء منطقة الحرب ومحتجزون لدى فصائل مختلفة.

كما تطالب الولايات المتحدة إسرائيل ببذل المزيد من الجهود للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية في غزة، حيث استشهد أكثر من 30 ألف شخص في الهجوم الإسرائيلي.

وقال بايدن "يجب علينا إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة".

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "لا بد من التأكد من أنها ستصل إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها. لذلك سنواصل الضغط من أجل ذلك كل يوم لأن الوضع القائم حاليا ببساطة غير مقبول".

ويسيطر الجوع حاليا على قطاع غزة المحاصر حيث تضاءلت إمدادات المساعدات بشدة خلال الشهر الماضي، بعدما تقلصت بالفعل بشكل حاد منذ بداية الحرب. وباتت مناطق كاملة من القطاع محرومة تماما من الغذاء. وتعج المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل في غزة، والمكتظة بالفعل بمصابي الحرب، بأطفال يتضورون جوعا حتى الموت.

الهزال يصيب أطفال غزة
يرقد الطفل أحمد كنعان وقد صارت عيناه غائرتين ووجهه شاحبا على سرير في مستشفى العودة في رفح ملتحفا سترة صفراء. وخسر الطفل نصف وزنه منذ بداية الحرب وصار يزن الآن ستة كيلوغرامات فقط.

وقالت عمته إسراء كلخ لرويترز "بتزداد حالته سوءا. الله يستر من اللي جاي".

كما قالت ممرضة إن هؤلاء الأطفال الذين باتوا في حالة هزال يتدفقون الآن على المستشفى بأعداد لم يسبق لها مثيل، وأضافت "بنواجه عدد كبير من المرضى يعانون من هذا الإشي وهو سوء التغذية".

والوضع في شمال غزة هو الأسوأ إذ لا تستطيع وكالات الإغاثة أو كاميرات وسائل الإعلام الوصول إليه. وتقول سلطات الصحة في غزة إن 15 طفلا توفوا بسبب سوء التغذية أو الجفاف في أحد المستشفيات.

ونفذ الجيش الأميركي بالتنسيق مع الأردن عملية إسقاط جوي لأكثر من 36 ألف وجبة طعام على شمال غزة الثلاثاء، في استئناف لعمليات بدأتها واشنطن الأسبوع الماضي. وتقول وكالات الإغاثة إن هذه الكميات من الطعام ضئيلة جدا مقارنة بحجم الجوع.

وقال بايدن على منصة إكس "الولايات المتحدة ملتزمة ببذل كل ما في وسعها لتوصيل المزيد من المساعدات لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها في غزة. لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نتوقف عن بذل تلك الجهود".

وتقول إسرائيل إنها مستعدة للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة عبر نقطتي التفتيش على الطرف الجنوبي من القطاع اللتين سمحت بفتحهما، وتلقي باللوم على الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى في عدم توزيع المساعدات على نطاق أوسع.

وتقول وكالات الإغاثة إن هذا بات مستحيلا مع انهيار الإدارة المدنية والقانون والنظام، وإن السماح بدخول الأغذية وتأمين عمليات توزيعها يقع على عاتق إسرائيل التي اجتاحت قواتها بلدات غزة وتقوم بدوريات فيها.

وقالت أديل خضر، المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "لا بد وأن الشعور بالعجز واليأس بين الآباء والأطباء، الذين يدركون أنه يتم منع المساعدات المنقذة للحياة والموجودة على بعد بضعة كيلومترات فقط، هو أمر لا يحتمل".

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