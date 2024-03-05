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الاحتلال الإسرائيلي ينفذ اقتحامات جديدة في الضفة الغربية

3/5/2024 11:32:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء، مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
 واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرى شمال شرق جنين.
وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى الجلمة، عربونة، دير غزاله، عرانة وجلبون شمال شرق جنين، وداهمت أحيائها وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها.
وأشارت المصادر إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية جلبون، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من ضاحية ذنابة شرق طولكرم.
وأفادت مصادر محلية باعتقال قوات الاحتلال للشاب عماد سرسك على حاجز طيار أقامته بالقرب من حاجز جبارة العسكري جنوب طولكرم.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منطقة "الترابيع" في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، من جهة المدخل الغربي، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على شابين من بلدة عرابة، كما احتجزت شابا من قرية الرامة، واستولت على مركبة من بلدة يعبد، في محافظة جنين.
وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتدت على الشابين براء أسامة عابد ومحمد زياد الأقحش من بلدة عرابة جنوب جنين، بأعقاب البنادق ونكلت بهما ووجهت لهما الشتائم، ما أدى إلى إصابتهما برضوض، عقب الإفراج عنهما من مستعمرة "مابو دوتان" المقامة على أراضي المواطنين في بلدتي يعبد وعرابة.
وقال ذوي الشابين عابد والأقحش إن قوات الاحتلال اعتقلت نجليهما مساء الاثنين، قبل أن تفرج عنهما الثلاثاء، حيث جرى نقلهما إلى المركز الصحي في البلدة بعد إصابتهما برضوض وجروح جراء الاعتداء والتنكيل الذي تعرضا له.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد، وداهمت عدة أحياء وشنت حملة تفتيش فيها، كما استولت على مركبة بالقرب من البلدة.
كما احتجزت قوات الاحتلال الشاب إيهاب جمعة من قرية الرامة، واستجوبته قبل أن تخلي سبيله أثناء مروره على حاجز عسكري نصبته بالقرب من محطة عرابة.

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