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نتنياهو: سنسمح بدخول المصلين للأقصى بأول أسبوع من رمضان

3/5/2024 11:32:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان الثلاثاء، إن إسرائيل ستسمح للمصلين بدخول المسجد الأقصى خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بعدد مماثل لما كان عليه الحال في السنوات السابقة، دون أن يعطي عددا محددا.
ومع احتدام الحرب في غزة، قالت إسرائيل إنها قد تقلص عدد المصلين المسموح لهم بدخول المسجد خلال شهر رمضان لاعتبارات أمنية. ويرفض العديد من الفلسطينيين أي قيود من هذا القبيل.
وسيطرت إسرائيل على المسجد الأقصى في حرب عام 1967 وضمته بشكل غير قانوني إلى بقية القدس الشرقية التي يريدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقلة.
واندلعت مناوشات في السنوات الماضية بسبب مداهمة الشرطة الإسرائيلية للحرم القدسي وزيارة المسؤولين اليهود له والقيود المفروضة على دخول الفلسطينيين، خاصة خلال العطلات ومنها شهر رمضان الذي من المتوقع أن يبدأ هذا العام في العاشر من آذار.
وأضاف المكتب أن الاتفاق جرى التوصل إليه الثلاثاء، خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين لمناقشة الاستعدادات اللازمة قبل حلول شهر رمضان.
وقال البيان "خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، سيُسمح للمصلين بالدخول إلى جبل الهيكل (الحرم القدسي) بعدد مماثل لما كان عليه الوضع في السنوات السابقة".
وأضاف "سيجرى تقييم أمني كل أسبوع للأمن والسلامة. وسوف يُتخذ القرار بناء على ذلك".
وقال نتنياهو في وقت سابق الثلاثاء، إن حرية العبادة مكفولة في المسجد خلال شهر رمضان مع وضع الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في الاعتبار.
وتفرض إسرائيل قيودا منذ فترة طويلة على دخول الشباب الفلسطينيين وغيرهم من المسلمين من الضفة الغربية المحتلة إلى المسجد الأقصى.
ومنذ بدء الحرب على غزة في تشرين الأول، رفعت إسرائيل مستوى القيود على عرب إسرائيل وسكان القدس لاعتبارات أمنية، مما أجبر المئات على أداء صلاة الجمعة في الشوارع.

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