Wednesday, 06 March 2024 08:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تسخين حزبي متأخر أم حراك انتخابي مبكر؟

3/5/2024 11:32:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

هل هو تسخين حزبي متأخر، أم حراك انتخابي مبكر؟
سؤال يفرض نفسه على الساحة المحلية في ضوء التسارع بعمليات الاستقطاب الحزبي التي يراها البعض متأخرة، بحكم أن الانتخابات ستجري بعد أشهر، والفترة التي تفصلنا عن موعدها ليست كافية للاستعداد.
وفي الشق الآخر، هناك من يرى أن استعجال بعض الأحزاب في التأشير على مرشحيهم المحتملين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يتواءم مع القانون ومع الإجراءات الدستورية وعلى رأسها تحديد موعد الانتخاب.
غير أن الحالة بمجملها تبدو طبيعية في ضوء ما اعتاد عليه الشارع الأردني الذي تعامل مع الانتخابات كمواسم تجمع ما بين النشاطات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على طاولة واحدة دون التخلي عن إخضاع كل تفاصيل الحقبة إلى النقاش المكثف والنقد الشديد. وفي الكثير من التفاصيل الإحساس بأن منسوب التغير في المخرجات بين المواسم الانتخابية لن يكون كبيرا.
ومع كل ذلك، فالدولة تعمل ضمن مشروعها الإصلاحي الشامل، وتأمل أن يحدث التغيير الإيجابي، والأحزاب تنشط أملا بالتقدم سياسيا، ومكونات المجتمع تواصل السعي كل ضمن مفهومه للعملية وقناعاته بها.
فحتى اللحظة تنشط بعض الشخصيات لاستكمال متطلبات التأسيس لمشاريع أحزاب جديدة بوسائل متعددة. وتنشط قيادات حزبية لحشد التأييد لأحزابهم مستكملة التأسيس، أملا بتوسيع قاعدة العضوية والمشاركة في الانتخابات البرلمانية التي يفترض أن تجري نهاية العام الجاري، والتي تتوالى التأكيدات على جهوزية الدولة لإجرائها في موعدها الدستوري في الربع الأخير من العام الجاري. كما تتوالى الإشارات على عدم وجود أي معطيات ـ حتى اللحظة ـ تستوجب تأجيلها.
فالصورة بمجملها تؤشر على حراك متواصل عنوانه النشاطات الحزبية بدءا من استكمال عمليات التأسيس والبناء الداخلي، وانتهاء بتوسيع القواعد الحزبية، وإطلاق عملية استقطاب ليست سهلة، لكنها ممكنة.
الحراك لم يقتصر على الأحزاب فقط، وإنما تعداها إلى الدولة التي وجدت نفسها تستجيب لطلب برلماني لإجراء تعديل على قانون الانتخاب قبل أن يدخل حيز التطبيق الفعلي.
فقد أقر مجلس الأمة تعديلا يضفي مرونة على المادة المتعلقة بعتبة الحسم في الدائرة المحلية، بحيث يجوز تخفيض النسبة بشكل متدرج لمنع حزب واحد من التفرد بمقاعد الدائرة. وهو التعديل الذي أعاد الجدل إلى نقطة البدايات، عندما حاولت جهات محلية تسويق وجهة نظرها بأن اجراء الانتخابات في هذا الظرف يعطي فرصة لأحد التيارات السياسية بحصد الكثير من المقاعد.
فبعض القراءات رجحت فوز التيار الإسلامي بنسبة كبيرة من المقاعد تأثرا بانتصارات سجلتها المقاومة في الحرب بغزة، إلا أن تلك القراءة لم تصمد أمام معطيات متعددة تصب في مجملها بأن المقاومة التي تتولى الحرب في غزة تنظيمات فلسطينية لها كل الاحترام أردنيا، لكن الأردن ليس من ساحاتها. وأن للأردن استحقاقات دستورية لا بد من الحفاظ عليها وعلى مواعيدها دون أي تداخل مع كل ما هو خارجي.
التعديل الجديد بدا وكأنه يتقاطع مع الفكرة الأساسية من الانتخابات الحزبية، والتي نص عليها قانون الانتخاب بنسخته الجديدة، التي تطبق لأول مرة والتي تعطي الأحزاب السياسية 41 مقعدا نيابيا من أصل 138 مقعدا تشكل عدد أعضاء المجلس المقبل، وبحيث يرتفع العدد على وجبتين مقبلتين وصولا إلى ما نسبته 65 بالمائة من المقاعد بعد 12 عاما. وبحيث يكون ممكنا تشكيل حكومات برلمانية كاملة.
فالعنوان الرئيس للقانون، وبالتالي للحياة السياسية هو الحكومات الحزبية، وبحيث يتمكن حزب أو ائتلاف حزبي من تشكيل الحكومة. بينما التعديل يمنع الحزب من حصد مقاعد الدائرة، ما أثار تحفظ التيار الإسلامي الذي تمثله كتلة الإصلاح في البرلمان الحالي، والذي كان يجد نفسه مرشحا لحصد نصيب الأسد من المقاعد سواء في القائمة الحزبية أو قوائم الدوائر المحلية.
على المستوى الحزبي، بدت بعض التجمعات وكأنها تسابق الزمن استعدادا للاستحقاق الدستوري الذي لم يتحدد موعده بعد، والذي يفترض أن يكون في الربع الأخير من العام الحالي ما لم يستخدم جلالة الملك حقه في التأجيل، أو التمديد للمجلس الحالي.
فالمدقق في مجمل النشاطات الحزبية يتوقف عند محاولات لمأسسة عمليات اختيار المرشحين سواء من حيث الشروط الواجب توفرها في المرشح، وفي عملية إدارة الانتخابات. وبعضها ركزت على العامل المالي في الترشح بحكم أن نظام دعم الأحزاب يقدم الدعم لاحقا للمخرجات الانتخابية وليس سابقا لها.
وقد لجأت بعض الأحزاب للتمويل الذاتي بتحديد مبالغ مالية يدفعها المرشح عن الحزب وفقا لترتيبه في القائمة. وهي الخطوة التي جوبهت برفض شديد على مستوى الشارع الذي رأى فيها دخولا للمال السياسي إلى حلبة التنافس الانتخابي.
وبينما تنشط أحزاب في عقد لقاءات وتنظيم ندوات في مختلف المحافظات، تقتصر أحزاب أخرى على الترويج لنفسها بأدوات لا تقدم ولا تؤخر شيئا.
فبعض الأحزاب تفتخر بعدد منتسبيها الذين وصلوا إلى بضعة آلاف مع أنها لا تستطيع إنجاح نائب دون دعم عائلي أو عشائري أو مجتمعي، وأخرى بأن نسبة كبرى من أعضائها من فئة الشباب، ونسبة أخرى من النساء، ظنا من قياداتها بأن مثل تلك الأشياء تقدمها إلى الشارع وتمكنها من حصد الأصوات، بينما تغيب عملية التأهيل والتوعية والتثقيف لهذه الفئات لإدخالها بقوة إلى الساحة السياسية وبحيث تكون من القوى الحزبية الفاعلة.
وسط كل تلك الحالة، ترتفع وتيرة الشكوى من انحياز رسمي لحزب أو أكثر، سواء في مجال الدعم المالي أو عمليات الاستقطاب للشخصيات الفاعلة. الأمر الذي تحول إلى نوع من عدم الرضا، والقناعة بأن الحياة الحزبية لم تتغير عما كانت عليه قبل القانون الجديد، وقبل عملية الإصلاح السياسي.
لكنه تحول من جهة أخرى الى فرضية تتمثل بان نقطة البداية لا بد وأن تكتنفها بعض الهنات، أملا بأن تتحسن العملية وتتطور مع مرور الوقت. فالبعض لا يرى خطأ في أن يكون للدولة حزبها أو حتى أحزابها ولو بشكل مرحلي، وإلى أن يعتاد الشارع على العمل الحزبي بموالاته ومعارضته. وأن تتآلف الأحزاب وصولا إلى اختصار العدد الكبير إلى ما لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة.

MENAFN05032024000072011014ID1107940265

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث