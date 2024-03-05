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عبدالحميد يكسب الهدف الأجمل

3/5/2024 11:28:43 PM
(MENAFN- Al Watan) فاز هدف لاعب الهلال سعود عبدالحميد، الذي أسكنه في شباك فريقه السابق الاتحاد، بلقب الهدف الأجمل في الجولة الـ22 لدوري روشن السعودي.
وكانت المنافسة محتدمة بين هدف سعود عبدالحميد، وهدف لاعب الأهلي، الفرنسي آلان ماكسيمان في مرمى الفتح، لكن الفارق في النهاية بدا واضحًا بين نسبة 44.3 % لهدف عبدالحميد، مقابل 40.9 % لهدف ماكسيمان. وفي الجولة الـ21، حصل تطابق كامل في نتيجة التصويت، للمرة الأولى، بين هدفي الغاني برنارد مينساه لاعب الطائي في مرمى الأهلي، وهدف الزيمبابوي نوليدج موسونا لاعب الرياض في مرمى الرائد، وكل منهما حصل على نسبة 48.1 %.
وتجري العادة أن ترشح اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، 3 أهداف من كل جولة للمنافسة على لقب ((أجمل هدف))، ثم تخضع الأهداف الثلاثة إلى تصويت جماهير الدوري.

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