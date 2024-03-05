عبدالحميد يكسب الهدف الأجمل

(MENAFN
- Al Watan) فاز هدف لاعب الهلال سعود عبدالحميد، الذي أسكنه في شباك فريقه السابق الاتحاد، بلقب الهدف الأجمل في الجولة الـ22 لدوري روشن السعودي.
وكانت المنافسة محتدمة بين هدف سعود عبدالحميد، وهدف لاعب الأهلي، الفرنسي آلان ماكسيمان في مرمى الفتح، لكن الفارق في النهاية بدا واضحًا بين نسبة 44.3 % لهدف عبدالحميد، مقابل 40.9 % لهدف ماكسيمان. وفي الجولة الـ21، حصل تطابق كامل في نتيجة التصويت، للمرة الأولى، بين هدفي الغاني برنارد مينساه لاعب الطائي في مرمى الأهلي، وهدف الزيمبابوي نوليدج موسونا لاعب الرياض في مرمى الرائد، وكل منهما حصل على نسبة 48.1 %.
وتجري العادة أن ترشح اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، 3 أهداف من كل جولة للمنافسة على لقب ((أجمل هدف))، ثم تخضع الأهداف الثلاثة إلى تصويت جماهير الدوري.
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