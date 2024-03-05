رياح مثيرة للأتربة والغبار وأمطار خفيفة على 9 مناطق

(MENAFN
- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من المدينة المنورة وكذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.
في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات عسير، الباحة ومكة المكرمة.
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