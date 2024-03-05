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رياح مثيرة للأتربة والغبار وأمطار خفيفة على 9 مناطق

3/5/2024 11:25:30 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من المدينة المنورة وكذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.
في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات عسير، الباحة ومكة المكرمة.

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