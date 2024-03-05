الحالة الجوية في المملكة اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الاجواء ليلا غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا و باردة في أغلب المناطق، مع احتمال هطول زخات من المطر في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

