قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من قلقيلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، فلسطينيين من بلدة حبلة جنوب قلقيلية.
وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسيرت دورياتها العسكرية فيها، كما داهمت عددا من المنازل وعاثت فهيا خرابا، واعتقلت الشاب عدي مرداوي عقب اقتحام، والمسن عمر خروب من منزله.
كما اقتحم جيش الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية وداهم عددا من المنازل في البلدة دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.
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