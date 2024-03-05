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قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من قلقيلية

3/5/2024 10:38:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، فلسطينيين من بلدة حبلة جنوب قلقيلية.


وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسيرت دورياتها العسكرية فيها، كما داهمت عددا من المنازل وعاثت فهيا خرابا، واعتقلت الشاب عدي مرداوي عقب اقتحام، والمسن عمر خروب من منزله.


كما اقتحم جيش الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية وداهم عددا من المنازل في البلدة دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.


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