«أراضي دبي» تتعاون مع «بروبرتي فايندر» و«بيوت» و«دوبيزل» لتمكين الكفاءات المواطنة

أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ممثلة في مؤسسة التنظيم العقاري اتفاقيتي شراكة مع ((بروبرتي فايندر)) و((بيوت ويب ببليشينج)) و((دوبيزل))، بهدف تمكين الكفاءات المواطنة وتعزيز الوعي في القطاع العقاري بإمارة دبي، بتوفير بيئة تدريب عقارية متميزة من أجل رفع مستوى كفاءة الخدمة وسعادة المتعاملين والارتقاء بالخدمات وفقاً لأفضل الممارسات والمقاييس في هذا الصدد.

وقد جرت مراسم توقيع الاتفاقيات على هامش ورشة التمكين العقاري التي عقدتها أراضي دبي أمس الأول بحضور المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي استضافت عدداً من الفعاليات وورش العمل، وبالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ووزارة الموارد البشريّة والتوطين، ومجلس تنافسيّة الكوادر الإماراتيّة (نافس)، وهيئة تنمية المجتمع والراعي الرئيس إعمار وبمشاركة عدد من الشركات العقاريّة، ومنها بروبرتي فايندر وبيوت ويب ببليشينج ودوبيزل.

وأكد المهندس مروان بن غليطة، أنّ تمكين المواطنين في السوق العقاري يأتي على رأس أولويات الدائرة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى دمج الإماراتيّين وزيادة عدد العاملين منهم في القطاع الخاص إلى ثلاثة أضعاف وفقاً لأجندة دبي الاجتماعيّة 33 وأجندة دبي الاقتصاديّة D33، ثم تحقيق قفزات نوعية في مجالات العمل وتطوير القدرات والمبادرات الفردية لكل مواطن. وأضاف: ((تبرز شراكتنا مع هذه الجهات الرائدة في مجالها التزامنا توفير فرص تدريب وتطوير متخصصة للمواطنين، تهدف إلى تعزيز قدراتهم وتجهيزهم بالمهارات الضرورية للمشاركة الفعّالة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة)).

وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في بروبرتي فايندر: نفخر بأن نكون نقطة انطلاق للوكلاء العقاريين الجدد من المواطنين لدى شروعهم في رحلتهم المهنية في هذا المجال، ونلتزم تقديم كل الدعم اللازم لإعداد مهنيين رفيعي المستوى لرفد القطاع، ثم تقديم خدمات أفضل لعملائنا، ونؤكد تسخير ما نمتلكه من خبرات ومعارف غنية في القطاع العقاري لمساعدة مواطني الدولة وصقل مواهبهم وتطوير مسيرتهم المهنية في هذا المجال.

وقال حيدر خان، الرئيس التنفيذي لشركتي بيوت ودوبيزل: نبحث دائماً عن طرائق تمكننا من رد الجميل لهذا البلد المعطاء، وكلنا فخر بالمشاركة في معرض لتوظيف المواهب الإماراتية، ونؤمن بأن كل ثقافة تجلب وجهات نظر فريدة، وأن إضافة المواهب المحلية إلى ملف شركتينا يضيف مهارات وخبرات ممتازة إلى الميزة التنافسية لكل من بيوت ودوبيزل، ما يسهم بشكل كبير في نجاحنا ونمونا في السوق.