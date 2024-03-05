«تنظيم الاتصالات» تستضيف الورشة العالمية للمركز الدولي للابتكار الرقمي

استضافت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية اللقاء الأول لشبكة مراكز مسرعات الابتكار العالمية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات، والتي تعمل على ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار لخدمة التطور في الحكومات والمجتمعات التي تنتمي إليها تلك المراكز.

وكان الاتحاد الدولي للاتصالات قد أطلق مبادرة إنشاء شبكة عالمية لتلك المراكز في إعقاب المبادرة الإماراتية بإنشاء المركز الدولي للابتكار الرقمي (I-CODI) بالشراكة بين هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية والاتحاد، وذلك في سنة 2020، بهدف تشكيل منصة تمكينية تجمع الشركاء وصانعي السياسات معاً لتعزيز الاتصال وتسريع التحول الرقمي عبر تطبيق مفاهيم الابتكار وبالاستناد إلى التكنولوجيات المتقدمة.

وأكد المهندس ماجد المظلوم رئيس بناء القدرات الرقمية والوعي في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أهمية الابتكار في عصرنا الراهن سواء في العمل الحكومي أو في مختلف مجالات الحياة.

وأشار إلى التجربة الإماراتية في هذا المجال قائلاً: ((شهد العقدان الأخيران نقلة نوعية في كل القطاعات ضمن ما يُعرف إماراتياً بمرحلة التمكين، فحصل جيل الشباب على الدعم والتشجيع الكاملين لإطلاق طاقاتهم الإبداعية وتطبيق أفكارهم العصرية، ما أسهم في تحقيق إنجازات كبرى تتبدى معالمها اليوم في كل اتجاه.

وابتداء من سنة 2022، بعد احتفال دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي، تم تدشين مرحلة جديدة وهي مرحلة صنع المستقبل التي تزامنت مع التقدم الهائل في التقنيات وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية التي وضعتنا في قلب تحولات كبرى عبرت عنها رؤية نحن الإمارات 2031 بشعارها الذي ينص على الانتقال نحو قمم جديدة، ومحاورها التي تتضمن التركيز على التعاون الدولي باحتسابه مفتاحاً مهماً لتحقيق الازدهار للبشرية جمعاء)).

محطة إضافية

وأضاف: ((انسجاماً مع هذا التوجه جاءت خطوة الهيئة بالعمل مع الاتحاد الدولي للاتصالات على إنشاء المركز الدولي للابتكار الرقمي ليكون محطة إضافية في سياق ممتد من التعاون بين الهيئة والاتحاد لخدمة الدول والمجتمعات كافة، ونحن سعداء بالاهتمام الكبير الذي يحظى به الابتكار لدى الدول، إذ أصبح لدينا شبكة عالمية لمراكز مسرعات الابتكار، ما سيكون له حتماً الأثر القوي في نشر وترسيخ ثقافة الابتكار لإحداث نقلات نوعية في عملنا ضمن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولنا وفي العالم بشكل عام)) وتستمر فعاليات الملتقى على مدى خمسة أيام، يتم فيها القيام بعدد من الأنشطة والفعاليات الميدانية ومنها زيارة إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وكذلك إلى متحف المستقبل.