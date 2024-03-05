600 مشارك في مؤتمر «فياتا» بدبي يبحثون تحديات التجارة الدولية

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الفخري للجنة الوطنية للشحن والإمداد بدولة الإمارات (نافل)، افتتحت أمس في دبي، فعاليات مؤتمر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا)، بحضور حميد محمد بن سالم رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية- الإمارات وأكثر من 600 مشارك من القادة والرؤساء التنفيذيين لشركات الشحن من أجل ضمان سلاسة منظومة الخدمات اللوجستية في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية.

شهد اليوم الأول للمؤتمر، الذي تنظمه اللجنة الوطنية للشحن والإمداد بدولة الإمارات العربية المتحدة (نافل)، تحت شعار ((التواصل والمرونة والاستدامة في سلاسل التوريد والتجارة العالمية))، ويستمر حتى اليوم، مناقشات واسعة ومعمقة حول التحديات التي تواجه التجارة الدولية، في ظل الظروف الجيوسياسية، وبناء استراتيجيات لسوق الخدمات اللوجيستية المزدهرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي تبلغ قيمتها حالياً 163.57 مليار دولار (602 مليار درهم)، ويتوقع نموها إلى 222.63 مليار دولار أمريكي (820 مليار درهم)، بحلول عام 2029.

استقرار نسبي

وقال تورغوت إركسكين، رئيس ((فياتا)) إن أسعار الشحن البحري عالمياً تتجه لتستقر نسبياً بعد أن تضاعفت مرتين أو ثلاث مرات منذ نوفمبر الماضي. وأضاف على هامش المؤتمر: ((ما يمر به قطاع الشحن البحري من تحديات، يؤثر بطبيعة الحال على الشحن الجوي ويزيد الطلب عليه بدرجة كبيرة، لافتاً إلى أن الأسعار مرتفعة بصورة كبيرة مقارنة بما قبل وباء كورونا، لكنها لم تصل إلى حدود الارتفاعات التي شهدناها في فترة الوباء نفسه كون الزيادات السعرية حينها وصلت إلى عشرة أضعاف الأسعار في العام السابق للجائحة)).

وضمن فعاليات المؤتمر، تم عقد الاجتماع الرسمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا). وفي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، أكد حميد محمد بن سالم رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية- الإمارات، على التزام دولة الإمارات بتسهيل وتعزيز التجارة العالمية، من خلال الربط السلس متعدد الوسائط، وقال: ((تماشياً مع أهداف دولة الإمارات للتنويع الاقتصادي، تشارك غرفة التجارة الدولية رؤية (فياتا)، لتسهيل التجارة العالمية. وإزاء تحديات سلسلة التوريد العالمية، سواء بسبب الكوارث الطبيعية أو الأحداث الجيوسياسية، فمن الضروري أن نفكر بصورة شاملة، ونعمل كفريق واحد متماسك)).

وقالت ناديا عبد العزيز رئيسة اللجنة الوطنية للشحن والإمداد (نافل): ((تمثل الإمارات مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية والتجارة، حيث تتميز بسياسات داعمة للمستثمرين، وتتوافق مع متطلبات الأسواق الدولية. وتسهم مبادرات متنوعة، مثل الإقامة طويلة الأمد، لمدة تصل إلى 10 سنوات، والسياسات المحفزة للاستثمار، واستراتيجية الحياد المناخي 2050، على تعزيز بيئة ملائمة لتحقيق النمو. وينعكس التزامنا بالتميز في تصنيفنا كأفضل وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمركز السابع في مؤشر الخدمات اللوجستية العالمية)).