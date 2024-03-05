«أدنوك» تحقق 1.84 مليار درهم قيمة تجارية من استخدام الذكاء الاصطناعي في 2023

أعلنت ((أدنوك))، عن تحقيق قيمة تجارية بلغت 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار) في عام 2023، من خلال نشر ودمج حلول الذكاء الاصطناعي عبر مختلف قطاعات ومجالات أعمال الشركة.

جاء ذلك خلال ((منتدى قيادات أدنوك)) الذي انعقد في ((مركز أبوظبي للطاقة)) بمشاركة فريق الإدارة التنفيذية وعدد كبير من الكوادر الشابة في الشركة، ويهدف إلى مناقشة الأولويات والمبادرات الاستراتيجية ضمن جهود ((أدنوك)) لتحقيق نقلة نوعية لتطوير وتحديث عملياتها، وخفض انبعاثاتها، وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، واستمرار مساهمتها في توفير إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة بشكل مسؤول.

ونجحت ((أدنوك)) في تحقيق هذه القيمة التجارية من خلال دمج أكثر من 30 من تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي الرائدة على مستوى القطاع في أعمالها على امتداد سلسلة القيمة، بما يشمل عمليات الحقول ودعم اتخاذ قرارات سريعة وذكية. كما ساهم تطبيق الشركة بشكل متكامل لتلك التقنيات في خفض انبعاثات عملياتها من ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى مليون طن خلال الفترة 2022 ـــــ 2023، أي ما يعادل إزالة حوالي 200 ألف سيارة تعمل بالبنزين من الطريق.

ويعكس هذا الإنجاز نجاح استراتيجية ((أدنوك)) طويلة الأمد لتطوير ونشر تقنيات رائدة مثل الذكاء الاصطناعي، والأتمتة الروبوتية، وتحليلات البيانات المتقدمة. كما تمثل هذه الإنجازات بداية تطبيق برنامج لتسريع نشر ودمج حلول الذكاء الاصطناعي على امتداد أعمال ((أدنوك)) لتعزيز معايير السلامة بالتزامن مع خفض الانبعاثات وزيادة القيمة.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: ((تماشياً مع توجيهات القيادة بتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة وتطوير المهارات والأدوات الرقمية لضمان تحقيق ريادة دولة الإمارات في مختلف القطاعات الحيوية، قامت أدنوك بدمج الذكاء الاصطناعي على امتداد مجالات ومراحل أعمالها، بدءاً من غرفة التحكم وصولاً إلى اجتماعات مجلس الإدارة، بما يعزز قدرتنا على اتخاذ قرارات سريعة وذكية، ويضمن سلامة كوادرنا وبيئتنا، خاصة وأن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم العوامل التي تساهم في إحداث تغيرات إيجابية جذرية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، كما يمكن أن يقوم بدور حاسم في تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة)).

وأضاف: ((تعمل ((أدنوك)) على التوسع في دمج أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، وتحقيق قيمة أكبر وأكثر استدامة من أصول وموارد الشركة، وذلك بالتزامن مع تطوير وتوسعة محفظة أعمالها المتنوعة لضمان استمرار مساهمتها في توفير إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة بشكلٍ مسؤول)).

ويساهم توظيف ودمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمليات ((أدنوك)) في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج بدور محوري في رسم خرائط الموارد في باطن الأرض، وتعزيز كفاءة عمليات الحفر والإنتاج، وإدارة المكامن بشكل أكثر ذكاءً، مما يمكن الشركة من تسريع جهود رفع سعتها الإنتاجية بأسلوب أكثر كفاءة، وضمان توفير إمدادات طاقة منخفضة الكثافة الكربونية لعملائها حول العالم.