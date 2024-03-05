السيارات الكهربائية الصينية تتقدم بقوة على منافستها الأمريكية

تكافح شركات صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية لبيع منتجاتها، بينما تتقدم السوق الصينية ببكين كون المنتجات الأمريكية أقل جودة، وفقاً لشركة أوميكور، وهي واحدة من كبرى الشركات المصنعة لمواد البطاريات في العالم.

وقال ماتياس ميدريش، الرئيس التنفيذي للشركة؛ إن مبيعات السيارات الكهربائية الصينية تتصاعد بقوة على النقيض من نظيراتها الأمريكية؛ بسبب الأداء الأفضل والسعر الأقل للسيارات الصينية.

وفي إحدى المقابلات، أشار ميدريش إلى السيارات الصينية قائلاً: ((إنها جيدة ببساطة ولذلك فإن الناس يشترونها)). وأضاف رئيس الشركة البلجيكية لصناعة مواد الكاثود الخاصة ببطاريات الطاقة الكهربائية (والتي تضم فولكس فاغن، وبي إم دبليو، وإنفيجن إيه إي إس سي الصينية بين عملائها) إن شركات السيارات الأمريكية تتراجع أيضاً عن خطط التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية؛ بسبب قلة الطلب.

وتمثل السيارات الكهربائية أكثر من الثلث من مجمل 21.7 مليون سيارة جديدة تم بيعها في الصين العام الماضي مقارنة بـ28% في سنة 2022؛ وقد ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية ومن ذلك الهجينة بنسبة 36% إلى 7.7 ملايين في سنة 2023، مقابل 5.7 ملايين في سنة 2022 وفقاً لبيانات من جمعية السيارات الصينية.

وعلى الرغم من الارتفاع الحاد لمبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة ومن ذلك السيارات الهجينة، فإن السوق الأمريكية لا تزال صغيرة، وقد ارتفعت المبيعات في الولايات المتحدة بنسبة 58% إلى 1.5 مليون في سنة 2023، وهو ما يمثل 9.6% فقط من المجمل، وشكل ذلك ارتفاعاً من 931,700 سيارة في سنة 2002، أي 6.8%، وفقاً لمجموعة الاستشارات سي آر يو.

وقد تجاوزت شركة بي واي دي لصناعة السيارات الصينية (التي تدعمها شركة بيركشاير هاثاواي التابع لوارين بوفيت) مبيعات تسلا كونها أكبر مُنْتِج للسيارات الكهربائية في العالم، وهو ما يبرز بوضوح النجاح الكبير لمصنعي السيارات الكهربائية الصينية. وفي المقابل، أدّى الطلب الضعيف في الولايات المتحدة إلى دَفْع شركة فورد لوقف إنتاج شاحنتها الكهربائية موديل إف 150 لايتنج اليكتريك؛ كما خفضت الإنتاج في مصنع البطاريات في ميشيغان، وكذلك أوقفت جنرال موتورز وتسلا بعض خططهما للتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية.

ومع ذلك، ثمّة عوامل ثقافية وراء نجاح السوق الصينية مقارنةً بأمريكا، فتعدّ السوق الأمريكية سُوقة صعبة، والسبب في ذلك أن السائقين في الولايات المتحدة يفضلون المركبات الأكبر حجماً، التي يقول محللو عالم السيارات والمحركات إنها تحتاج إلى بطاريات أكثر تكلفة، ما يجعل بيعها أكثر صعوبة.

وقال سام أدهام المحلل الأمريكي في مجموعة سي آر يو إن ما يعوق نمو السوق الأمريكية النقص في السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة، مع أنّ غالبية الرحلات تكون 50 ميلاً أو أقل. ويقول المحللون إن العديد من السائقين الأمريكيين يتوترون من فكرة شراء سيارة كهربائية إلا إذا كان يمكنها أن تُسَافِر مسافات طويلة بشحنة واحدة، وهو ما يُطلَق عليه عادة ((قلق المدى)).

ونتيجة لذلك، تتفق المجموعات الآسيوية تويوتا وهيونداي مع ميدريش على أن البطاريات الصلبة هي المفتاح لفتح السوق الأمريكية؛ لأنها ستتيح نطاق قيادة أكبر بكثير على شحنة واحدة مقارنة بالبطاريات الحالية.

وأضاف ميدريش إنه قد يكون من الصعب على فورد وجنرال موتورز جذب العملاء المستقبليين لأن المستهلك قد اتخذ قراره والمنتج الصيني هو ما تحتاج إليه السوق؛ وأوضح أيضاً أن الشكوك المتزايدة في ما إذا كان قانون الولايات المتحدة لخفض التضخم، وهو البرنامج الرئيس للرئيس جو بايدن لتغير المناخ، أدّى لزيادة الطلب على السيارات الكهربائية بقدر ما كان مُتوقَّعاً؛ لأنه على الرغم من حصول المستهلك الأمريكي على 7500 دولار إعفاء ضريبياً فما زِلْت تحتاج لمنتج جيد لتسويقه.

وقد تضررت شركة أوميكور بشدة من انخفاض أسعار البلاتين والبلاديوم والروديوم، ما أثر في أعمالها في مجال محركات الاحتراق إذ إن هذه المعادن مكونات المحولات الحفازة، وخفضت الشركة خطط الإنفاق الرأسمالي إلى 3.8 مليارات يورو من أكثر من 5 مليارات يورو لسنة 2022 إلى سنة 2026، وأعلنت في فبراير انخفاض صافي الربح بنسبة 32% إلى 385 مليون يورو في سنة 2023، ما أدّى إلى انخفاض سعر سهمها إلى أدنى مستوياته منذ ثماني سنوات.