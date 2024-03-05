هل يمكن الحد من صعود المستثمرين السلبيين في أسواق الأسهم؟

كتب جون بوجل، المؤسس الراحل لشركة فانجارد للاستثمار ذات مرة: ((لا تبحث عن الإبرة وسط كومة القش. عليك بدلاً من ذلك أن تشتري الكومة كلها)). مزحته تلك، أصبحت الآن حكمة تقليدية. فقد أنهت الصناديق المشتركة وصناديق التداول في البورصة الأمريكية، التي تتصف باستراتيجية سلبية في إدارتها، وتحاكي مؤشرات السوق بشكل عام، العام الماضي وفي حوزتها أصول أكثر من الصناديق النشطة، وذلك بعد أعوام من التدفقات القوية.

ورغم أن العديد منها لا يزال يروج لمهارته في انتقاء الأسهم والسندات، فإن مديري الصناديق النشطة لا يحققون عوائد تتفوق على السوق إلا نادراً. وعلى المدى الطويل يفوز مؤشر السوق، ما يبرهن على صحة نصيحة جون بوجل. فلم المخاطرة إذن بالمال، على أمل اكتشاف ((غوغل)) أو ((أمازون)) التاليين، فيما يكون الاستثمار في كل شيء أكثر أماناً وربحاً.

هذا هو السؤال الذي يخشى مديرو الصناديق النشطة أن يطرحه كثير من المستثمرين على أنفسهم الآن. مع توسع صناديق المؤشرات المشتركة ومنتجات صناديق الاستثمار المتداولة، التي تغطي مجموعة أصول ومناطق جغرافية عديدة، أصبح تحويل الأموال إلى صناديق ذات مؤشرات متنوعة أمراً بسيطاً. وتتيح تطبيقات الاستثمار القيام بذلك بنقرة واحدة. وبالنسبة للأسر الساعية لكسب المزيد من مدخراتها، فإن نمو هذه الأدوات الاستثمارية منخفضة التكلفة يعد أمراً جيداً لا تشوبه شائبة.

إن السعي وراء الأسهم اللامعة مكلف، وهو عمل ينطوي على بحوث مكثفة، ويستلزم نموذج أعمال قائماً على دفع رسوم أعلى. ولقد تآكلت التدفقات التي كان يشهدها المديرون النشطون، في ظل أداء ضعيف على المدى الطويل وجاذبية الاستراتيجيات السلبية الأقل تكلفة. وتشكل هذه الأخيرة 40% من إجمالي صناديق الأصول حول العالم البالغة قيمتها 45 تريليون دولار وتتابعها ((مورنينغ ستار))، بزيادة كبيرة عن 14% في 2008. ويخفض الكثيرون التكاليف ويعملون على إعادة الهيكلة. وفي نتائجها السنوية المُعلنة هذا الأسبوع، كشفت ((أبردن)) التي تتخذ من إدنبرة مقراً لها، خططاً لخفض 500 وظيفة لديها في ظل خروج تدفقات كبيرة.

ويشعر عاملون في الصناعة وبعض خبراء الاقتصاد بالقلق من أن استمرار تدفق الأموال إلى صناديق ((الشراء والاحتفاظ)) يضر بالأسواق المالية. وعند تجاوز الأمر مرحلة معينة، يرى هؤلاء أن نقص وجود المستثمرين النشطين الذين ينخرطون في التخلص من الشركات المبالغ في تقييمها أو المقومة بسعر بخس يمكن أن يؤدي إلى سوء تخصيص أكبر لأموال المستثمرين.

لكن الأمر لا يعدو كونه قلقاً نظرياً في الأوقات الراهنة. وعملياً، لا يزال المديرون النشطون يهيمنون على الصناعة العالمية. وقد يكون توليد عوائد أعلى من السوق أمراً صعباً، خاصة حينما تكون الأسواق خاضعة لسيطرة حفنة من الأسهم، لكن الفرص لم تختف بين عشية وضحاها. وما زالت المؤسسات الاستثمارية الكبيرة، مثل صناديق معاشات التقاعد، ترغب في ضخ مزيد من أموالها في الاستثمار. وفي حقيقة الأمر، يظل هناك كثير من الاهتمام بالتداولات التي تتفوق على أداء السوق. ولأغراض القياس، فإن عدد صناديق التحوط، التي تتبع استراتيجيات تنطوي على قدر أكبر من المخاطرة لمستثمرين معتمدين، يفوق حالياً عدد مطاعم ((برغر كينغ)) على مستوى العالم.

إنها صناعة تقوم على المنافسة الضارية. وتتنافس الصناديق النشطة في مواجهة الاستراتيجيات السلبية التي يصعب التغلب عليها، وتنخرط في تداولات ذات محصلة صفرية مع لاعبين نشطين آخرين. وفي كل مجازفة، ثمة خاسر يقرر الذهاب إلى الجانب الآخر من الرهان. وبحسب ((مورنينغ ستار))، فقد تفوقت 27% من صناديق الأسهم العالمية مرتفعة رأس المال على الصناديق السلبية المكافئة منذ بداية 2023 وحتى يونيو. لكن على مدار 15 عاماً، لم يتغلب منها على الصناديق السلبية سوى 3%. ويصعب إلقاء المتداولين النشطين باللوم على المستثمرين في تحولهم صوب الاستراتيجيات التي تحاول محاكاة أداء مؤشرات السوق. ويتطلب بقاؤهم إثبات قدرتهم على جني المال.

ويعد خفض الرسوم عن طريق تقليص تكاليف الأعمال أحد الخيارات لتعزيز احتمالات تحقيق عوائد تتخطى السوق. ووجدت بعض الصناديق فرصاً أكبر في التغلب على المؤشرات الرئيسية في سوق السندات، وفي بعض القطاعات المتخصصة في سوق الأسهم. أما آخرون، مثل ((سيتاديل)) و((دي شو))، فقد وظّفوا ألمع العقول الضليعة في السوق أو استعانوا بالتكنولوجيا، بداية من الذكاء الاصطناعي إلى التداول عالي التردد، لجني أرباح تفوق عوائد السوق. ومن شأن عدم اليقين الاقتصادي السائد حالياً واحتمالية بقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لمدة أطول، أن يخلق تقلبات تنتعش بها أحوال المتداولين المتربصين.

ومع ذلك، فمن المستبعد أن يحيد المستثمرون عن نصيحة بوجل الآمنة والسليمة دون سبب وجيه. ويعني ذلك أنه إذا أراد منتقو الأسهم الاستمرار والازدهار فعليهم العمل بشكل أكبر وأكثر نشاطاً.