انطلاق «معرض دبي الدولي للأخشاب والمكائن» بمشاركات من 52 دولة

افتتح محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي، فعاليات النسخة العشرين من ((معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب))، الذي يستمر حتى الغد بمشاركة 682 عارضاً محلياً وعالمياً من 52 دولة حول العالم. وتجول لوتاه برفقة عدد من الحضور في أرجاء المعرض، واطلعوا على الأجنحة الدولية المشاركة.

وقال داوود الشيزاوي، رئيس معرض دبي الدولي للأخشاب: ((يعد المعرض ((المنصة الرائدة للأخشاب ومكائن تصنيع الأخشاب في منطقة الشرق الأوسط))، والتي نجحت على مدار عشرين عاماً، بجمع العارضين والمتخصصين والخبراء والعاملين في القطاع، للاطلاع على أحدث التطورات التقنية والمنتجات الخشبية على مستوى عالمي، حيث يشهد المعرض مشاركة دولية واسعة النطاق من كافة أنحاء العالم، ما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات، وإمارة دبي كمركز عالمي لنمو وتطور الأعمال، ووجهة مفضلة للفعاليات والمعارض الدولية)).

حضور قوي للبرتغال

وتشارك 12 شركة برتغالية في المعرض، وقال ((فيتور بوكاس))، رئيس الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث: ((تعد دبي مركزاً رئيسياً لتوسع الشركات البرتغالية إلى مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكداً أن ((حجم صادرات الخشب والأثاث البرتغالي إلى الإمارات تضاعف خلال الأعوام الأخيرة إلى 26 مليون يورو بنهاية 2023)).

وتحرص ((الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث)) على المشاركة في المعرض سنويا، انطلاقاً من أهميته باعتباره الحدث الرائد في الصناعة ومنصة مثالية للعلامات التجارية البرتغالية لإظهار تميزها وجودتها عالميا)).

وأضاف ((أن الرابطة تسعى للاستفادة من زخم النمو، الذي يشهده قطاع الضيافة والفنادق في دبي خصوصاً، والإمارات بصفة عامة، مشيراً إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة إقليمياً)).

وضمت أجندة اليوم الأول سلسلة من الجلسات وورش العمل. وتم تكريم الفائزين في جوائز الابتكار في صناعة الأخشاب.