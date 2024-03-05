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تمكين 2 مليون ولي أمر من متابعة تعليم أبنائهم

3/5/2024 9:56:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أمس، تطبيق ((مستقبلهم))، الذي يعد الأول من نوعه لأولياء الأمور لدعم رحلة أبنائهم التعليمية، وتمكينهم من التعرف على المستوى التحصيلي والمهاري لأبنائهم، وتدريبهم على مقاييس الهيئة، وزيادة حصيلتهم المعرفية، وتمكين أكثر من 2 مليون ولي أمر لدعم رحلة أبنائهم التعليمية، والتدخل المبكر وأخذ الخطوات التطويرية المناسبة.
خط زمني
يعد التطبيق أحد مبادرات الهيئة التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية, لتعزيز مشاركة الأسرة في التحضير لمستقبل أبنائهم، ويهدف إلى تمكين أولياء الأمور من أدوات تطبيقية لمساندة أبنائهم في رحلتهم التعليمية، حيث يقدم لهم في هذا الإطار العديد من المزايا، من أبرزها: التعرف على الخط الزمني للعام الدراسي لكل ابن، وقياس المستوى التحصيلي والمهاري لدى الأبناء، والتعرف على الرحلة التعليمية لهم بأبعادها المختلفة، والاطلاع على نتائج الاختبارات الرسمية التي تجريها الهيئة، مثل: الاختبار التحصيلي، واختبار القدرات العامة، وتهيئة الأبناء على مقاييس مستقبلهم بإشراف ولي الأمر، والحصول على تقارير الأداء في هذه المقاييس لدعم الخطوات التطويرية.
المقياس التدريبي
يسهم التطبيق في تعزيز التوعية والتمكين، بإضاءات ورسائل توعوية وتعريفية قصيرة لزيادة حصيلة الوالدين التربوية، ويمكن من خلاله تدريب الأبناء على مقاييس مستقبلهم عبر جهاز ولي الأمر، أو إرسال الرمز لجهاز الابن، وهي المقاييس التي تُمكّن الأبناء من تنمية قدراتهم وزيادة الثقة عند أداء المقاييس الرسمية، كما يمكن من خلال التطبيق جدولة المقياس التدريبي ليؤديه الابن في أي وقت، ومن أي مكان.
خدمات إضافية
كان رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور خالد السبتي، أطلق النسخة الأولى من تطبيق ((مستقبلهم))، فيما تعمل الهيئة على إصدار النسخة الثانية من التطبيق، وستشمل خدمات إضافية، حيث تستمر رحلة التحديث والتطوير لإطلاق نسخ أخرى خلال المرحلة القادمة، وكانت الهيئة قد أطلقت النسخة التجريبية من التطبيق خلال الفترة الماضية، في عدد من إدارات ومكاتب التعليم والمدارس في مدن ومناطق المملكة بالتنسيق مع وزارة التعليم.
بطاقة المدرسة
يستهدف تطبيق ((مستقبلهم))، أولياء الأمور والأبناء في جميع مراحل التعليم، ويقدم العديد من الخدمات لهم، ومن بينها: رحلة الطالب التعليمية، وتتضمن مسيرة تعلم الأبناء في التعليم العام، وتضم أربعة مجالات، وهي: تهيئة، قيم، مهارات، اختبارات، كما تتضمن خدمة بطاقة المدرسة، حيث يشارك تطبيق ((مستقبلهم)) أولياء الأمور معلومات تفصيلية عن مستوى مدارس الأبناء، وخدمة إشعارات استباقية، وإضاءات، وهي متعلقة بالأبناء، ومواعيد المقاييس التي يمكنهم دخولها، لاكتمال جاهزيتهم ورفع مستواهم فيها، وللتعرف على خدمات التطبيق وكيفية تحميله والدخول عليه.
تحول رقمي
- 1.8 مليون اختبار رقمي في 2023.
- %30 نسبة نمو عن 2022.
- 65 مقر اختبارات رقمي بالمملكة.
- 24 مقرًا خارج المملكة.
- إطلاق منصة ((تميز الرقمية)) بجميع المدارس.

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