تمكين 2 مليون ولي أمر من متابعة تعليم أبنائهم

(MENAFN
- Al Watan) أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أمس، تطبيق ((مستقبلهم))، الذي يعد الأول من نوعه لأولياء الأمور لدعم رحلة أبنائهم التعليمية، وتمكينهم من التعرف على المستوى التحصيلي والمهاري لأبنائهم، وتدريبهم على مقاييس الهيئة، وزيادة حصيلتهم المعرفية، وتمكين أكثر من 2 مليون ولي أمر لدعم رحلة أبنائهم التعليمية، والتدخل المبكر وأخذ الخطوات التطويرية المناسبة.
خط زمني
يعد التطبيق أحد مبادرات الهيئة التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية, لتعزيز مشاركة الأسرة في التحضير لمستقبل أبنائهم، ويهدف إلى تمكين أولياء الأمور من أدوات تطبيقية لمساندة أبنائهم في رحلتهم التعليمية، حيث يقدم لهم في هذا الإطار العديد من المزايا، من أبرزها: التعرف على الخط الزمني للعام الدراسي لكل ابن، وقياس المستوى التحصيلي والمهاري لدى الأبناء، والتعرف على الرحلة التعليمية لهم بأبعادها المختلفة، والاطلاع على نتائج الاختبارات الرسمية التي تجريها الهيئة، مثل: الاختبار التحصيلي، واختبار القدرات العامة، وتهيئة الأبناء على مقاييس مستقبلهم بإشراف ولي الأمر، والحصول على تقارير الأداء في هذه المقاييس لدعم الخطوات التطويرية.
المقياس التدريبي
يسهم التطبيق في تعزيز التوعية والتمكين، بإضاءات ورسائل توعوية وتعريفية قصيرة لزيادة حصيلة الوالدين التربوية، ويمكن من خلاله تدريب الأبناء على مقاييس مستقبلهم عبر جهاز ولي الأمر، أو إرسال الرمز لجهاز الابن، وهي المقاييس التي تُمكّن الأبناء من تنمية قدراتهم وزيادة الثقة عند أداء المقاييس الرسمية، كما يمكن من خلال التطبيق جدولة المقياس التدريبي ليؤديه الابن في أي وقت، ومن أي مكان.
خدمات إضافية
كان رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور خالد السبتي، أطلق النسخة الأولى من تطبيق ((مستقبلهم))، فيما تعمل الهيئة على إصدار النسخة الثانية من التطبيق، وستشمل خدمات إضافية، حيث تستمر رحلة التحديث والتطوير لإطلاق نسخ أخرى خلال المرحلة القادمة، وكانت الهيئة قد أطلقت النسخة التجريبية من التطبيق خلال الفترة الماضية، في عدد من إدارات ومكاتب التعليم والمدارس في مدن ومناطق المملكة بالتنسيق مع وزارة التعليم.
بطاقة المدرسة
يستهدف تطبيق ((مستقبلهم))، أولياء الأمور والأبناء في جميع مراحل التعليم، ويقدم العديد من الخدمات لهم، ومن بينها: رحلة الطالب التعليمية، وتتضمن مسيرة تعلم الأبناء في التعليم العام، وتضم أربعة مجالات، وهي: تهيئة، قيم، مهارات، اختبارات، كما تتضمن خدمة بطاقة المدرسة، حيث يشارك تطبيق ((مستقبلهم)) أولياء الأمور معلومات تفصيلية عن مستوى مدارس الأبناء، وخدمة إشعارات استباقية، وإضاءات، وهي متعلقة بالأبناء، ومواعيد المقاييس التي يمكنهم دخولها، لاكتمال جاهزيتهم ورفع مستواهم فيها، وللتعرف على خدمات التطبيق وكيفية تحميله والدخول عليه.
تحول رقمي
- 1.8 مليون اختبار رقمي في 2023.
- %30 نسبة نمو عن 2022.
- 65 مقر اختبارات رقمي بالمملكة.
- 24 مقرًا خارج المملكة.
- إطلاق منصة ((تميز الرقمية)) بجميع المدارس.
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