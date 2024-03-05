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35 مليون مستفيد من محفظة خدمة ضيوف الرحمن التنموية

3/5/2024 9:56:48 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد المستفيدين من المحفظة التنموية لخدمة ضيوف الرحمن لدى الهيئة العامة للأوقاف 35.987.833 مستفيدًا بنسبة زيادة 105% خلال عام 2022، مقارنة بعام 2021، بعد تأسيس المحفظة التي تضمنت عددًا من المشاريع أسهمت في الزيادة مثل منصة ترجمة الخطب التي سجلت عدد أصول محصورة للأوقاف بـ29549 أصولًا، وبنسبة زيادة 14%، في وقت بلغت فيه المنح 650 مليون ريال بنسبة زيادة 13% بسبب زيادة عدد المستفيدين.
معالجة البلاغات
وصل عدد البلاغات عن أوقاف مجهولة 1350 بلاغًا بنسبة زيادة 125% بعد زيادة نشر قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة للعموم واعتماد عدد من الإجراءات أسهمت في تجويد معالجة البلاغات عن الأوقاف المجهولة.
تطوير الخدمة
أوضحت الهيئة أن عدد الدراسات والمعالجة لطلبات تسجيل أوقاف بلغ 4 آلاف طلب لتطوير الخدمة التقنية ورفع الكفاءة التشغيلية، في المقابل بلغ عدد تراخيص الجمعيات الوقفية 14 جمعية بنسبة زيادة عن عام 2021 بلغت 17% لتغطية مناطق جغرافية جديدة، في المقابل بلغ عدد البرامج المقدمة للجمعيات 166 برنامجًا بنسبة زيادة 84% عن عام 2021م، وكان عدد الفرص التطوعية 119 فرصة بنسبة الزيادة 143%، بينما بلغ عدد المتطوعين 18711 بنسبة زيادة 267% عن عام 2021.
صيانة وترميم
بلغ عدد طلبات صيانة وترميم المساجد 538 مسجدًا بنسبة زيادة 896% بعد تأسيس المحفظة التنموية للمساجد، وتم إسناد خدمات صيانة المساجد التي تحت نظارة الهيئة إلى الجمعيات، مما أسهم في زيادة المساجد التي تمت صيانتها، وبلغ عدد المستفيدين من المحفظة التنموية للتعليم 1.220 مليون مستفيد ونسبة الزيادة 77% وذلك عائد إلى زيادة التوجه للانتشار من خلال الاستثمار التقني للمشاريع النوعية، في وقت بلغ عدد المستفيدين من المحفظة التنموية للسكن 5080 بزيادة 2%.
أهداف لدليل إجراءات الفحص
- ضمان توافق إجراءات الفحص مع الأهداف الاستراتيجية
- توفير المنهجية لكفاءة تنفيذ أعمال الفحص
- تعزيز الرقابة والشفافية
- رفع مستوى الحوكمة وتطوير متطلبات الإفصاح
- تمكين الهيئة من ممارسة دورها الإشرافي والرقابي
قواعد لمعالجة المخالفات
- تعزيز الرقابة والشفافية ورفع مستوى الحوكمة
- تطوير متطلبات الإفصاح
- تأسيس لجنة النظر في المخالفات
- معالجة المخالفات وإصدار القرارات المناسبة

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