35 مليون مستفيد من محفظة خدمة ضيوف الرحمن التنموية

(MENAFN
- Al Watan) بلغ عدد المستفيدين من المحفظة التنموية لخدمة ضيوف الرحمن لدى الهيئة العامة للأوقاف 35.987.833 مستفيدًا بنسبة زيادة 105% خلال عام 2022، مقارنة بعام 2021، بعد تأسيس المحفظة التي تضمنت عددًا من المشاريع أسهمت في الزيادة مثل منصة ترجمة الخطب التي سجلت عدد أصول محصورة للأوقاف بـ29549 أصولًا، وبنسبة زيادة 14%، في وقت بلغت فيه المنح 650 مليون ريال بنسبة زيادة 13% بسبب زيادة عدد المستفيدين.
معالجة البلاغات
وصل عدد البلاغات عن أوقاف مجهولة 1350 بلاغًا بنسبة زيادة 125% بعد زيادة نشر قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة للعموم واعتماد عدد من الإجراءات أسهمت في تجويد معالجة البلاغات عن الأوقاف المجهولة.
تطوير الخدمة
أوضحت الهيئة أن عدد الدراسات والمعالجة لطلبات تسجيل أوقاف بلغ 4 آلاف طلب لتطوير الخدمة التقنية ورفع الكفاءة التشغيلية، في المقابل بلغ عدد تراخيص الجمعيات الوقفية 14 جمعية بنسبة زيادة عن عام 2021 بلغت 17% لتغطية مناطق جغرافية جديدة، في المقابل بلغ عدد البرامج المقدمة للجمعيات 166 برنامجًا بنسبة زيادة 84% عن عام 2021م، وكان عدد الفرص التطوعية 119 فرصة بنسبة الزيادة 143%، بينما بلغ عدد المتطوعين 18711 بنسبة زيادة 267% عن عام 2021.
صيانة وترميم
بلغ عدد طلبات صيانة وترميم المساجد 538 مسجدًا بنسبة زيادة 896% بعد تأسيس المحفظة التنموية للمساجد، وتم إسناد خدمات صيانة المساجد التي تحت نظارة الهيئة إلى الجمعيات، مما أسهم في زيادة المساجد التي تمت صيانتها، وبلغ عدد المستفيدين من المحفظة التنموية للتعليم 1.220 مليون مستفيد ونسبة الزيادة 77% وذلك عائد إلى زيادة التوجه للانتشار من خلال الاستثمار التقني للمشاريع النوعية، في وقت بلغ عدد المستفيدين من المحفظة التنموية للسكن 5080 بزيادة 2%.
أهداف لدليل إجراءات الفحص
- ضمان توافق إجراءات الفحص مع الأهداف الاستراتيجية
- توفير المنهجية لكفاءة تنفيذ أعمال الفحص
- تعزيز الرقابة والشفافية
- رفع مستوى الحوكمة وتطوير متطلبات الإفصاح
- تمكين الهيئة من ممارسة دورها الإشرافي والرقابي
قواعد لمعالجة المخالفات
- تعزيز الرقابة والشفافية ورفع مستوى الحوكمة
- تطوير متطلبات الإفصاح
- تأسيس لجنة النظر في المخالفات
- معالجة المخالفات وإصدار القرارات المناسبة
MENAFN05032024000089011017ID1107940118
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.