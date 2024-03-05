الباحة تتخلى عن صفرية مخالفات الدراجات للقريات

(MENAFN
- Al Watan) تخلت منطقة الباحة عن صفريتها لمخالفة الدراجات الآلية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعد أن أعلن المرور السعودي عن 6 حالات مخالفة؛ لتتنازل بذلك لمحافظة القريات، التي خلت من أي حالة مخالفة من بين الـ1303 مخالفات لدراجات تم ضبطها بمناطق المملكة عقب الحملة الأمنية التي قامت بها إدارات المرور بمناطق المملكة، من الأحد 25 فبراير 2024 إلى السبت 2 مارس 2024.
وتصدرت محافظة جدة بـ568 دراجة آلية مخالفة، تلتها منطقة الرياض بـ274 دراجة، وجاءت منطقة المدينة المنورة ثالثًا بـ189 دراجة، ثم منطقة القصيم بـ87 دراجة، تلتها جازان بـ29 دراجة.
مخالفات
جدة
568
الرياض
274
المدينة المنورة
189
القصيم
87
جازان
29
مكة المكرمة
28
الشرقية
27
نجران
22
الطائف
22
حائل
16
تبوك
11
عسير
10
الشمالية
7
الجوف
7
الباحة
6
القريات
0
MENAFN05032024000089011017ID1107940117
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.