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إحباط تهريب 128 كيلوجرامًا من الكوكايين بالتعاون مع ليبيا

3/5/2024 9:56:48 PM
(MENAFN- Al Watan) أسهمت جهود المملكة ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، العملياتية، في تتبع وإحباط نشاطات الشبكات الإجرامية الدولية التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة ودول العالم، ومنها إحباط محاولة تهريب (128) كيلوجرامًا من مادة الكوكايين المخدر مخبأة داخل شحنة حاوية فاكهة الموز، بالتعاون مع الجهاز النظير في دولة ليبيا.
وأهابت المديرية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected] ، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
يذكر أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات تبذل جهودًا كبيرة لإحباط تهريب المخدرات من الخارج وترويجها في الداخل، والقبض على المتورطين في عمليات التهريب والترويج، وتقديمهم لنيل جزائهم العادل وفق notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240305_231339_138-->

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