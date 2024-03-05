إحباط تهريب 128 كيلوجرامًا من الكوكايين بالتعاون مع ليبيا

(MENAFN
- Al Watan) أسهمت جهود المملكة ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، العملياتية، في تتبع وإحباط نشاطات الشبكات الإجرامية الدولية التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة ودول العالم، ومنها إحباط محاولة تهريب (128) كيلوجرامًا من مادة الكوكايين المخدر مخبأة داخل شحنة حاوية فاكهة الموز، بالتعاون مع الجهاز النظير في دولة ليبيا.
وأهابت المديرية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected] ، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
يذكر أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات تبذل جهودًا كبيرة لإحباط تهريب المخدرات من الخارج وترويجها في الداخل، والقبض على المتورطين في عمليات التهريب والترويج، وتقديمهم لنيل جزائهم العادل وفق notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240305_231339_138-->
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