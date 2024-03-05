بيريرا يجهز خطة الليث
التاريخ
3/5/2024 9:56:48 PM
(MENAFN
- Al Watan) أخضع مدرب الشباب، البرتغالي فيتور بيريرا لاعبيه لتدريبات مكثفة استعدادا لمواجهة الفيحاء، غدا، لحساب الجولة الـ23 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وركز بيريرا على النواحي الفنية، وتصحيح الأخطاء التي شهدتها مواجهة الخليج السابقة، وتحديدا في الجانب الهجومي، وطبق المدرب البرتغالي عددا من الجمل التكتيكة عبر المناورة الرئيسية لليث، التي رسم خلالها الخطة التي سيخوض بها اللقاء المنتظر.
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