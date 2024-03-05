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الأزمات تعصف بأحلام العالمي

3/5/2024 9:56:48 PM
(MENAFN- Al Watan) تعرض النصر لعديد من الأزمات بعد الخسارة أمام العين الإماراتي صفر/ 1، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
ولم يظهر العالمي بالشكل المطلوب خلال المباراة، بجانب الإصابات التي تعرض لها الفريق، وسوء الحالة الدفاعية، التي يجب أن يتداركها الجهاز الفني بقيادة البرتغالي لويس كاسترو، قبل موقعة الإياب، الإثنين المقبل، على ملعب الأول بارك. وتعرض العالمي لأزمات على الجهاز الفني أن يعمل على وضع الحلول المناسبة لها، لخطف البطاقة المؤهلة إلى نصف النهائي، وما عدا ذلك فإن تلك الأزمات ستعصف بأحلام فارس نجد وعشاقه.
الفرصة الواحدة
أدت خسارة النصر لمواجهة الذهاب إلى خوضه لقاء الإياب بفرصة وحيدة وهي الفوز بفارق هدفين، ليبلغ نصف النهائي، فيما الانتصار بفارق هدف واحد فإن المواجهة سوف تتمدد إلى أشواط إضافية وربما إلى ركلات الترجيح، وذلك قد لا يصب في مصلحة فارس نجد، الذي سيعاني من الضغط، وكذلك الضعف اللياقي وهو ما ظهر جليا خلال لقاء الذهاب، لذا يتوجب العمل على زيادة النجاعة الهجومية بشكل كبير، دون إغفال تأمين المناطق الخلفية.
إصابتان مؤلمتان
انضم الظهيران سلطان الغنام والأسترالي عزيز بيهيتش إلى زوار عيادة النصر، بعدما تعرضا للإصابة خلال معركة العين. وجاءت إصابة الغنام بعد تعافيه مباشرة من الضربة السابقة على مستوى العضلة الخلفية التي أبعدته عن عدة مباريات. ويمثل غياب الغنام صدمة قوية للعالمي في ظل إمكانياته المميزة إضافة لعدم توافر بديل بنفس الخصائص، وهو ما اتضح بعد مغادرته مباراة الذهاب. أما الوافد الجديد بيهيتش فتعرض هو الآخر لإصابة عضلية، ليضع مدربه لويس كاسترو في موقف صعب بموقعة الإياب، إذ قد يلجأ للدفع بالبرازيلي أليكيس تيليس ومن ثم يخسر مقعدا أجنبيا من الـ5 المسموح بها.
الأزمة الدفاعية
استمرت الأزمة الدفاعية التي يعاني منها النصر خلال الموسم الحالي، المتمثلة في وجود مساحات خلف الظهيرين وبين قلبي الدفاع، ونتج عن ذلك استقبال هدف المباراة الوحيد أمام العين، لتستمر كوارث دفاع العالمي دون إصلاح، ويبدو أن كاسترو لا يملك الحلول الدفاعية، ومع ذلك فإنه مطالب بإغلاق المساحات، رغم حاجته للهجوم بشكل كبير في الإياب، ومما زاد الطين بلة تعرض الإسباني إيمريك لابورت، للإقصاء بالبطاقة الحمراء، في آخر دقائق الذهاب، ليخسر النصر خدماته في الإياب، مما يسهم في زيادة الأزمة الدفاعية.
وسيضطر كاسترو للاعتماد على الثنائي المحلي علي لاجامي وعبدالإله العمري في لقاء الإياب، مع الاعتماد على نواف بوشل في الظهير الأيمن.
غياب تاليسكا
تأكد غياب البرازيلي أندرسون تاليسكا عن الملاعب لمدة 7 أسابيع بعد الإصابة التي تعرض لها في تدريبات الأصفر الأخيرة قبل موقعة العين.
وكشفت عديد من المصادر الموثوقة حجم الإصابة، حيث جاءت على مستوى عضلة الفخذ الأمامية. وبالتالي تأكد غياب النجم البرازيلي عن مباراة العين المقبلة بخلاف 5 مباريات في الدوري السعودي وربما يمتد الغياب إلى كأس السوبر السعودي، في حال تمت إقامته خلال الفترة من الثامن وحتى الـ12 من أبريل المقبل كما بينت المصادر سابقا، ويعد غياب تاليسكا مؤثرا للغاية على الصعيد الفني لفارس نجد، واتضح ذلك في موقعة الذهاب.

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