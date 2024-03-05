كلاسيكو آسيا للزعيم

(MENAFN
- Al Watan) سهر رياضيو القارة الآسيوية على إثارة كلاسيكو الكرة السعودية، الذي جمع الهلال والاتحاد، بنكهة قارية، على ملعب المملكة آرينا، لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وسط حضور جماهيري كبير، وأداء رفيع من قبل لاعبي الفريقين، الذين أثروا البطولة القارية بالمتعة الكروية، ونجح الهلال في حسم المواجهة الأولى لمصلحته 2/صفر، سجل للزعيم ألكسندر ميتروفيتش ((40 ضربة جزاء))، وسالم الدوسري ((42))، وشهد اللقاء إقصاء لاعب الاتحاد، الفرنسي نغولو كانتي ((66))، وسيلتقي الفريقان مجددا، الثلاثاء المقبل، على إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في موقعة الإياب، التي يتوقع لها ألا تقل إثارة وقوة عن مواجهة الذهاب، وسيخوضها الزعيم بفرصتي الفوز أو التعادل، فيما يحتاج العميد للانتصار بفارق 3 أهداف.
أداء رفيع
قدم نجوم العملاقين الهلال والاتحاد مباراة مثيرة، اتسمت بالقوة، وتبادل الهجمات الخطيرة بين الفريقين، وقدم العملاقان سهرة ممتعة لعشاق كرة القدم في القارة الصفراء، طال انتظارها.
صخب جماهيري
حظيت المواجهة بصخب جماهيري من قبل عشاق الفريقين، الذين توافدوا إلى ملعب المملكة آرينا منذ وقت مبكر، لحجز مقاعدهم في مدرجات الملعب، ورسم عشاق الكبيرين لوحة فنية رائعة تؤكد شغف الجماهير السعودية بكرة القدم، ونثروا إبداعاتهم طوال اللقاء بترديد الأهازيج الخاصة بالناديين، وبث الحماس وروح المنافسة لدى
- الهلال والاتحاد قدما سهرة كروية كبرى
- عشاق كرة القدم الآسيوية استمتعوا بالكلاسيكو.
- عشاق الناديين زحفوا مبكرا إلى ملعب المملكة
- جماهير الناديين ساندوا اللاعبين خلال الـ90 دقيقة.
- العملاقان يجددان اللقاء الثلاثاء المقبل إيابا.
- الزعيم يخوض الإياب بفرصتي الفوز والتعادل.
- العميد يحتاج الانتصار بفارق 3 أهداف.
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