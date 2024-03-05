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كلاسيكو آسيا للزعيم

3/5/2024 9:56:48 PM
(MENAFN- Al Watan) سهر رياضيو القارة الآسيوية على إثارة كلاسيكو الكرة السعودية، الذي جمع الهلال والاتحاد، بنكهة قارية، على ملعب المملكة آرينا، لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وسط حضور جماهيري كبير، وأداء رفيع من قبل لاعبي الفريقين، الذين أثروا البطولة القارية بالمتعة الكروية، ونجح الهلال في حسم المواجهة الأولى لمصلحته 2/صفر، سجل للزعيم ألكسندر ميتروفيتش ((40 ضربة جزاء))، وسالم الدوسري ((42))، وشهد اللقاء إقصاء لاعب الاتحاد، الفرنسي نغولو كانتي ((66))، وسيلتقي الفريقان مجددا، الثلاثاء المقبل، على إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في موقعة الإياب، التي يتوقع لها ألا تقل إثارة وقوة عن مواجهة الذهاب، وسيخوضها الزعيم بفرصتي الفوز أو التعادل، فيما يحتاج العميد للانتصار بفارق 3 أهداف.
أداء رفيع

قدم نجوم العملاقين الهلال والاتحاد مباراة مثيرة، اتسمت بالقوة، وتبادل الهجمات الخطيرة بين الفريقين، وقدم العملاقان سهرة ممتعة لعشاق كرة القدم في القارة الصفراء، طال انتظارها.
صخب جماهيري

حظيت المواجهة بصخب جماهيري من قبل عشاق الفريقين، الذين توافدوا إلى ملعب المملكة آرينا منذ وقت مبكر، لحجز مقاعدهم في مدرجات الملعب، ورسم عشاق الكبيرين لوحة فنية رائعة تؤكد شغف الجماهير السعودية بكرة القدم، ونثروا إبداعاتهم طوال اللقاء بترديد الأهازيج الخاصة بالناديين، وبث الحماس وروح المنافسة لدى

- الهلال والاتحاد قدما سهرة كروية كبرى
- عشاق كرة القدم الآسيوية استمتعوا بالكلاسيكو.
- عشاق الناديين زحفوا مبكرا إلى ملعب المملكة

- جماهير الناديين ساندوا اللاعبين خلال الـ90 دقيقة.
- العملاقان يجددان اللقاء الثلاثاء المقبل إيابا.
- الزعيم يخوض الإياب بفرصتي الفوز والتعادل.
- العميد يحتاج الانتصار بفارق 3 أهداف.

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