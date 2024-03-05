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20 مارس للتصويت على تعديل النظام الآساسي لاتحاد القدم

3/5/2024 9:56:48 PM
(MENAFN- Al Watan) وجه مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية في الـ 20 من مارس الجاري بالرياض، وسيتم خلالها التصويت على تعديل النظام الآساسي والأوامر الدائمة للجمعية.

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