20 مارس للتصويت على تعديل النظام الآساسي لاتحاد القدم

20 مارس للتصويت على تعديل النظام الآساسي لاتحاد القدم
التاريخ
3/5/2024 9:56:48 PM
(MENAFN
- Al Watan) وجه مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية في الـ 20 من مارس الجاري بالرياض، وسيتم خلالها التصويت على تعديل النظام الآساسي والأوامر الدائمة للجمعية.
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