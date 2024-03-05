انتخابات الثلاثاء الكبير ..ما يمكن توقعه في مسابقات الترشيح الرئاسي

(MENAFN
- Al Watan) يأمل كل من الرئيس الديمقراطي جو بايدن والمرشح الجمهوري دونالد ترمب في تحقيق سلسلة من الانتصارات غير المتوازنة التي ستساعدهما على تجاوز الانتخابات التمهيدية للثلاثاء الكبير الذي يعد أكبر يوم تصويت خلال العام خارج انتخابات نوفمبر، مع وجود منافسات في 16 ولاية وساموا الأمريكية، والتركيز على مباراة العودة المتوقعة في الانتخابات العامة.
وهذا بعض مما يجب معرفته عن الثلاثاء الكبير وسبب أهميته:
الثلاثاء الكبير
هو تقليديًا أكبر يوم على مستوى البلاد للانتخابات التمهيدية والمؤتمرات الحزبية قبل يوم الانتخابات الفعلي في نوفمبر ـ يقرر الناخبون في 16 ولاية مختلفة وإقليم واحد من يريدون الترشح للرئاسة.
ويمنح أكثر من ثلث إجمالي المندوبين المتاحين في كل من الانتخابات التمهيدية للحزبين الجمهوري والديمقراطي. والسباق الأبرز على مستوى الولاية في كاليفورنيا هو السباق الذي يخلف السيناتور الديمقراطي الراحل ديان فاينشتاين، الذي توفي الخريف الماضي.
ولدى الثلاثاء الكبير أكبر عدد من المندوبين من أي يوم في التقويم الابتدائي، ويمثل أكثر من ثلث إجمالي المندوبين المتاحين في عملية ترشيح كل حزب وأكثر من 70 % من المندوبين اللازمين للفوز بترشيح أي من الطرفين حسابيًا. ولن يتمكن ترمب ولا بايدن من المطالبة بلقب ((المرشح المفترض)) يوم الثلاثاء الكبير. وأقرب ما يمكن أن يحدث هو في 12 مارس بالنسبة لترامب و19 مارس بالنسبة لبايدن. حيث سيحتاج ترمب إلى الفوز بنحو 90 % مما يقرب من 1100 مندوب حتى 12 مارس من أجل الفوز بالترشيح في ذلك اليوم. وسيحتاج بايدن إلى الفوز بحوالي 77 % مما يقرب من 2300 مندوب على المحك حتى 19 مارس لضمان ترشيحه بحلول ذلك التاريخ.
المنافسات الرئاسية
وفي المنافسات الرئاسية، هيمن بايدن وترمب على سباقاتهما للفوز بالترشيح. حيث فاز بايدن بكل منافسة حتى الآن بفارق كبير. وكان أقرب سباق له في نيو هامبشاير، حيث تخطى الانتخابات التمهيدية لكنه فاز بأكثر من 40 نقطة مئوية عندما قام المؤيدون بمحاولة كتابة نيابة عنه. وفي ميشيغان، حيث أدى التصويت الاحتجاجي إلى فوز ((غير الملتزمين)) بمندوبين، ولا يزال بايدن يحصل على أكثر من %81 من الأصوات على مستوى الولاية.
في حين فاز ترمب بسبع من المسابقات الثماني التي ظهر فيها هو وهيلي على بطاقة الاقتراع. كان فوزه بـ 11 نقطة في نيو هامبشاير هو الأضيق بين
مندوبو الثلاثاء:
- الديمقراطيون: 1420
- الجمهوريون: 854
المنافسات الرئاسية الديمقراطية (16):
- الانتخابات التمهيدية التي تديرها الدولة (14): ألاباما، أركنساس، كاليفورنيا، كولورادو، مين، ماساتشوستس، مينيسوتا، نورث كارولينا، أوكلاهوما، تينيسي، تكساس، يوتا، فيرمونت، فيرجينيا
- الأصوات والمؤتمرات الحزبية للتفضيلات الرئاسية (2): أيوا، ساموا الأمريكية
المنافسات الرئاسية الجمهورية (15):
- الانتخابات التمهيدية التي تديرها الدولة (13): ألاباما، أركنساس، كاليفورنيا، كولورادو، مين، ماساتشوستس، مينيسوتا، نورث كارولينا، أوكلاهوما، تينيسي، تكساس، فيرمونت، فرجينيا
الأصوات والتفضيلات الرئاسية التي يديرها الحزب (2):
- المؤتمرات الحزبية في ألاسكا، والمؤتمرات الحزبية في يوتا
الولايات ذات الانتخابات التمهيدية للمكاتب الحكومية والمحلية (5):
- ألاباما، أركنساس، كاليفورنيا، نورث كارولينا، تكساس
الجدول الزمني ليوم الثلاثاء:
الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة: النتائج المتوقعة في ولاية أيوا
الساعة 7 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة: إغلاق صناديق الاقتراع في فيرمونت وفيرجينيا. انعقاد المؤتمرات الحزبية في ألاسكا (للجمهوريين فقط)
7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة: إغلاق صناديق الاقتراع في ولاية كارولينا الشمالية
الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة: إغلاق صناديق الاقتراع في ألاباما وماين وماساتشوستس وأوكلاهوما وتينيسي. إغلاق معظم صناديق الاقتراع في ولاية تكساس.
8:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة: إغلاق صناديق الاقتراع في أركنساس
9 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة: إغلاق صناديق الاقتراع في كولورادو ومينيسوتا. إغلاق آخر صناديق الاقتراع في ولاية تكساس. انعقاد المؤتمرات الحزبية في ولاية يوتا (الجمهوريون فقط)
الساعة 10 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة: إغلاق صناديق الاقتراع في ولاية يوتا (الديمقراطيون فقط)
11 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة: إغلاق صناديق الاقتراع في كاليفورنيا. ومن المتوقع أن ينتهي التصويت في ولاية يوتا (الجمهوريون فقط)
الساعة 12 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة: ينتهي التصويت في ألاسكا (للجمهوريين فقط)
اعتبارًا من يوم الثلاثاء الكبير سيكون هناك:
- 132 يومًا حتى المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي
- 167 يومًا حتى المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو
- 245 يومًا حتى الانتخابات العامة في نوفمبر.
MENAFN05032024000089011017ID1107940110