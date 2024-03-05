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انتخابات الثلاثاء الكبير ..ما يمكن توقعه في مسابقات الترشيح الرئاسي

3/5/2024 9:56:47 PM
(MENAFN- Al Watan) يأمل كل من الرئيس الديمقراطي جو بايدن والمرشح الجمهوري دونالد ترمب في تحقيق سلسلة من الانتصارات غير المتوازنة التي ستساعدهما على تجاوز الانتخابات التمهيدية للثلاثاء الكبير الذي يعد أكبر يوم تصويت خلال العام خارج انتخابات نوفمبر، مع وجود منافسات في 16 ولاية وساموا الأمريكية، والتركيز على مباراة العودة المتوقعة في الانتخابات العامة.
وهذا بعض مما يجب معرفته عن الثلاثاء الكبير وسبب أهميته:
الثلاثاء الكبير
هو تقليديًا أكبر يوم على مستوى البلاد للانتخابات التمهيدية والمؤتمرات الحزبية قبل يوم الانتخابات الفعلي في نوفمبر ـ يقرر الناخبون في 16 ولاية مختلفة وإقليم واحد من يريدون الترشح للرئاسة.
ويمنح أكثر من ثلث إجمالي المندوبين المتاحين في كل من الانتخابات التمهيدية للحزبين الجمهوري والديمقراطي. والسباق الأبرز على مستوى الولاية في كاليفورنيا هو السباق الذي يخلف السيناتور الديمقراطي الراحل ديان فاينشتاين، الذي توفي الخريف الماضي.
ولدى الثلاثاء الكبير أكبر عدد من المندوبين من أي يوم في التقويم الابتدائي، ويمثل أكثر من ثلث إجمالي المندوبين المتاحين في عملية ترشيح كل حزب وأكثر من 70 % من المندوبين اللازمين للفوز بترشيح أي من الطرفين حسابيًا. ولن يتمكن ترمب ولا بايدن من المطالبة بلقب ((المرشح المفترض)) يوم الثلاثاء الكبير. وأقرب ما يمكن أن يحدث هو في 12 مارس بالنسبة لترامب و19 مارس بالنسبة لبايدن. حيث سيحتاج ترمب إلى الفوز بنحو 90 % مما يقرب من 1100 مندوب حتى 12 مارس من أجل الفوز بالترشيح في ذلك اليوم. وسيحتاج بايدن إلى الفوز بحوالي 77 % مما يقرب من 2300 مندوب على المحك حتى 19 مارس لضمان ترشيحه بحلول ذلك التاريخ.
المنافسات الرئاسية
وفي المنافسات الرئاسية، هيمن بايدن وترمب على سباقاتهما للفوز بالترشيح. حيث فاز بايدن بكل منافسة حتى الآن بفارق كبير. وكان أقرب سباق له في نيو هامبشاير، حيث تخطى الانتخابات التمهيدية لكنه فاز بأكثر من 40 نقطة مئوية عندما قام المؤيدون بمحاولة كتابة نيابة عنه. وفي ميشيغان، حيث أدى التصويت الاحتجاجي إلى فوز ((غير الملتزمين)) بمندوبين، ولا يزال بايدن يحصل على أكثر من %81 من الأصوات على مستوى الولاية.
في حين فاز ترمب بسبع من المسابقات الثماني التي ظهر فيها هو وهيلي على بطاقة الاقتراع. كان فوزه بـ 11 نقطة في نيو هامبشاير هو الأضيق بين

مندوبو الثلاثاء:
- الديمقراطيون: 1420
- الجمهوريون: 854
المنافسات الرئاسية الديمقراطية (16):
- الانتخابات التمهيدية التي تديرها الدولة (14): ألاباما، أركنساس، كاليفورنيا، كولورادو، مين، ماساتشوستس، مينيسوتا، نورث كارولينا، أوكلاهوما، تينيسي، تكساس، يوتا، فيرمونت، فيرجينيا
- الأصوات والمؤتمرات الحزبية للتفضيلات الرئاسية (2): أيوا، ساموا الأمريكية
المنافسات الرئاسية الجمهورية (15):
- الانتخابات التمهيدية التي تديرها الدولة (13): ألاباما، أركنساس، كاليفورنيا، كولورادو، مين، ماساتشوستس، مينيسوتا، نورث كارولينا، أوكلاهوما، تينيسي، تكساس، فيرمونت، فرجينيا

الأصوات والتفضيلات الرئاسية التي يديرها الحزب (2):
- المؤتمرات الحزبية في ألاسكا، والمؤتمرات الحزبية في يوتا
الولايات ذات الانتخابات التمهيدية للمكاتب الحكومية والمحلية (5):
- ألاباما، أركنساس، كاليفورنيا، نورث كارولينا، تكساس
الجدول الزمني ليوم الثلاثاء:
الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة: النتائج المتوقعة في ولاية أيوا
الساعة 7 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة: إغلاق صناديق الاقتراع في فيرمونت وفيرجينيا. انعقاد المؤتمرات الحزبية في ألاسكا (للجمهوريين فقط)
7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة: إغلاق صناديق الاقتراع في ولاية كارولينا الشمالية
الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة: إغلاق صناديق الاقتراع في ألاباما وماين وماساتشوستس وأوكلاهوما وتينيسي. إغلاق معظم صناديق الاقتراع في ولاية تكساس.
8:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة: إغلاق صناديق الاقتراع في أركنساس
9 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة: إغلاق صناديق الاقتراع في كولورادو ومينيسوتا. إغلاق آخر صناديق الاقتراع في ولاية تكساس. انعقاد المؤتمرات الحزبية في ولاية يوتا (الجمهوريون فقط)
الساعة 10 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة: إغلاق صناديق الاقتراع في ولاية يوتا (الديمقراطيون فقط)
11 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة: إغلاق صناديق الاقتراع في كاليفورنيا. ومن المتوقع أن ينتهي التصويت في ولاية يوتا (الجمهوريون فقط)
الساعة 12 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة: ينتهي التصويت في ألاسكا (للجمهوريين فقط)
اعتبارًا من يوم الثلاثاء الكبير سيكون هناك:
- 132 يومًا حتى المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي
- 167 يومًا حتى المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو
- 245 يومًا حتى الانتخابات العامة في نوفمبر.

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