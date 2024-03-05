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معارك السودان معاناة المدنيين تتضاعف وبلا حلول

3/5/2024 9:56:47 PM
(MENAFN- Al Watan) تراجعت حدة المعارك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ويغطي منطقة جنوب الخرطوم هدوءا حذرا وبحسب وسائل إعلام سودانية فإنه رغم هدوء المعارك نسبيا ما زال المدنيون يعانون جراء الإصابة بالرصاص الطائش، وتفاقم المعاناة الإنسانية التي يعيشونها منذ بدء المعارك في أبريل الماضي.
وإلى جانب شح المواد الغذائية والدواء، فإن المعاناة الأكبر باتت شح السيولة النقدية بعد توقف شبكات الإنترنت والاتصالات، الأمر الذي حال دون الحصول على التحويلات المالية.
وأصبح المواطن السوداني مضطراً إلى دفع نسبة 10 % للحصول على المبالغ المالية من التطبيقات البنكية، إضافة إلى دفع رسوم التوصيل بجهاز الـ((ستار لينك)) ورسوم المواصلات إلى نقاط الشبكات.
تبادل الاتهامات
وإلى جانب القتال المستمر منذ أكثر من 10 أشهر، يواصل الجانبان تبادل الاتهامات بارتكاب انتهاكات.
ويتهم الجيش السوداني، قوات ((الدعم السريع)) بقتل واختطاف عدد من الكوادر الطبية في مستشفى ببلدة ((المدينة عرب)) بولاية الجزيرة وسط السودان، إضافة على ارتكاب انتهاكات وسرقات في قرى ولاية الجزيرة المختلفة في ظل انقطاع الاتصالات والإنترنت بالولاية منذ 25 يوما.
من جانبها، نفت قوات الدعم السريع تلك الاتهامات، وقالت إن الجيش السوداني نفذ قصفا جويا على مدينة المجلد بولاية غرب كردفان أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وهو ما نفاه الجيش بدوره.
وتسيطر قوات الدعم السريع في ولاية غرب كردفان على مدينة المجلد، فضلاً عن تمركزها في محيط مدينة بابنوسة. وحاولت مرارًا السيطرة على مقار الجيش في بابنوسة، لكن قوات الجيش تمكنت من صدّها.
ضحايا الحرب
وما زال المواطنون السودانيون هم الضحية الأولى للحرب، التي تسببت في تدمير المرافق الحيوية والبنى التحتية في عدة ولايات.
ومنذ بداية الحرب، فر من السودان قرابة 8 ملايين شخص، نصفهم من الأطفال.
وأودت الحرب بحياة آلاف المدنيين بحسب أرقام الأمم المتحدة التي تقول إن نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، في حين يعاني نحو 3.8 ملايين طفل دون سن الخامسة سوء تغذية.
وتحاول الأمم المتحدة حشد مساعدات من المجتمع الدولي وأطلقت نداء لجمع 4.1 مليارات دولار للاستجابة للحاجات الإنسانية الأكثر إلحاحا.
وتسبب القتال المستمر في أضرار جسيمة للبنية التحتية في السودان، حيث انقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت على نطاق واسع في الخرطوم ومعظم المناطق الوسطى والشرقية منذ مطلع فبرايرالجاري، باستثناء 5 ولايات شرقية تم استعادة الخدمة فيها جزئياً، وهي البحر الأحمر ونهر النيل والقضارف وكسلا والولاية الشمالية، في حين لم تتم استعادة الخدمة بعد في بقية ولايات السودان الأمر الذي فاقم من الكارثة الإنسانية في البلاد. تعتمد عديد من وكالات الإغاثة الإنسانية المحلية والمستشفيات على التحويلات الأجنبية والتحويلات عبر الإنترنت لمواصلة عملياتها تسبب انقطاع الإنترنت في توقف جميع الخدمات المالية المصرفية تقريبًا.

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