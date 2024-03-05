قباء وذي الحليفة.. شركات إعاشة وإفطار بلا موائد

(MENAFN
- Al Watan) تعتزم هيئة تطوير المدينة المنورة تقديم وجبات الإفطار لأول مرة في مسجدي قباء وميقات ذي الحليفة إلى شركات الإعاشة، وأبلغت الهيئة مقدمي وجبات الإفطار بأن يكون تقديم وجبات الإفطار عن طريق شركات الإعاشة المعتمدة وعددها 7 شركات إعاشة، وذلك بعد اعتمادها من الهيئة كشركات لتقديم وجبات الإفطار خلال شهر رمضان.
وجبة مغلفة
اشترطت الهيئة على مقدمي خدمة إفطار الصائمين أن يكون عدد الوجبات المقدمة داخل المسجد 20 وجبة على صف واحد باتجاه القبلة، فيما تكون الوجبات خارج المسجد 50 وجبة على صفين متقابلين، وتكون وجبات إفطار الصائمين عبر شركات الإعاشة المعتمدة فقط، والتي تتكفل بإيصالها لموقع سفرة الإفطار، وتكون وجبة الإفطار مغلفة معروفة المصدر موضح عليها تاريخ التعبئة، وتحتوي على خبز وزبادي وتمر وظرف دقة وماء واحتياجات الصائم من مناديل، كما يسمح بتقديم القهوة السعودية.
واشترطت الهيئة أن تكون الموائد مخصصة فقط للإفطار، ويمنع توزيع الأطعمة ووضع موائد إفطار بعد صلاة المغرب، كما يلتزم مقدم الخدمة بالالتزام بنظافة المكان ورفع السفر قبل إقامة صلاة المغرب، وضعها في كيس نفايات وإخلاء الموقع من جميع المواد بعد رفع المائدة، كذلك الالتزام بتعليمات إدارة الموقع، وفي حال مخالفتها يتم سحب الترخيص.
إشراف على المسجد
كان مجلس الوزراء أقر في يوليو 2022 نقل مهمة الإشراف على مسجد قباء جنوب المدينة المنورة إلى هيئة تطوير المدينة بدلا من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومن المتوقع أن تتولى الهيئة مهام الصيانة والتشغيل الخاصة بالمسجد لتشغيله وصيانته، حيث يعد مسجد قباء أول مسجد تشرف عليه الهيئة، فيما يعتبر الوجهة الثانية في المدينة، وثاني أكبر مسجد استيعابًا للمصلين بعد المسجد النبوي، وضمن المساجد الخمسة الكبرى في المدينة، ويشهد عددا من المشاريع المرتبطةبه، حيث يُنشأ حاليًا حوله استكمال المرحلة الثالثة من طريق جادة قباء، في حين أعلن ولي العهد عن توسعة المسجد حتى يستوعب 66 ألف مصل.
اشتراطات للوجبات
- 20 وجبة داخل المسجد
- 50 وجبة خارج المسجد
- الوجبة مغلفة
- معروفة المصدر
- موضح عليها تاريخ التعبئة
- خبز وزبادي وتمر
- دقة وماء ومناديل وقهوة سعودية
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