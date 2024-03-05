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قباء وذي الحليفة.. شركات إعاشة وإفطار بلا موائد

3/5/2024 9:56:47 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتزم هيئة تطوير المدينة المنورة تقديم وجبات الإفطار لأول مرة في مسجدي قباء وميقات ذي الحليفة إلى شركات الإعاشة، وأبلغت الهيئة مقدمي وجبات الإفطار بأن يكون تقديم وجبات الإفطار عن طريق شركات الإعاشة المعتمدة وعددها 7 شركات إعاشة، وذلك بعد اعتمادها من الهيئة كشركات لتقديم وجبات الإفطار خلال شهر رمضان.
وجبة مغلفة
اشترطت الهيئة على مقدمي خدمة إفطار الصائمين أن يكون عدد الوجبات المقدمة داخل المسجد 20 وجبة على صف واحد باتجاه القبلة، فيما تكون الوجبات خارج المسجد 50 وجبة على صفين متقابلين، وتكون وجبات إفطار الصائمين عبر شركات الإعاشة المعتمدة فقط، والتي تتكفل بإيصالها لموقع سفرة الإفطار، وتكون وجبة الإفطار مغلفة معروفة المصدر موضح عليها تاريخ التعبئة، وتحتوي على خبز وزبادي وتمر وظرف دقة وماء واحتياجات الصائم من مناديل، كما يسمح بتقديم القهوة السعودية.
واشترطت الهيئة أن تكون الموائد مخصصة فقط للإفطار، ويمنع توزيع الأطعمة ووضع موائد إفطار بعد صلاة المغرب، كما يلتزم مقدم الخدمة بالالتزام بنظافة المكان ورفع السفر قبل إقامة صلاة المغرب، وضعها في كيس نفايات وإخلاء الموقع من جميع المواد بعد رفع المائدة، كذلك الالتزام بتعليمات إدارة الموقع، وفي حال مخالفتها يتم سحب الترخيص.
إشراف على المسجد
كان مجلس الوزراء أقر في يوليو 2022 نقل مهمة الإشراف على مسجد قباء جنوب المدينة المنورة إلى هيئة تطوير المدينة بدلا من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومن المتوقع أن تتولى الهيئة مهام الصيانة والتشغيل الخاصة بالمسجد لتشغيله وصيانته، حيث يعد مسجد قباء أول مسجد تشرف عليه الهيئة، فيما يعتبر الوجهة الثانية في المدينة، وثاني أكبر مسجد استيعابًا للمصلين بعد المسجد النبوي، وضمن المساجد الخمسة الكبرى في المدينة، ويشهد عددا من المشاريع المرتبطةبه، حيث يُنشأ حاليًا حوله استكمال المرحلة الثالثة من طريق جادة قباء، في حين أعلن ولي العهد عن توسعة المسجد حتى يستوعب 66 ألف مصل.
اشتراطات للوجبات
- 20 وجبة داخل المسجد
- 50 وجبة خارج المسجد
- الوجبة مغلفة
- معروفة المصدر
- موضح عليها تاريخ التعبئة
- خبز وزبادي وتمر
- دقة وماء ومناديل وقهوة سعودية

MENAFN05032024000089011017ID1107940108

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