10% نموا بمطلوبات المصارف من القطاع الخاص

(MENAFN
- Al Watan) في الوقت الذي انخفضت فيه الموجودات الأجنبية بالبنوك والمصارف التجارية، والبنك المركزي السعودي ارتفعت قيمة إجمالي الموجودات بنسبة 3.2% خلال عام 2023 لتصل إلى 4.8 تريليونات ريال خلال الربع الرابع 2023 مرتفعة من 4.6 تريليونات ريال في الربع الرابع 2022.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي أن إجمالي الموجودات ارتفع مدفوعا بمطلوبات المصارف من القطاع الخاص، التي زادت 10% خلال العام الماضي حيث ارتفعت من 2.2 تريليون ريال إلى 2.5 تريليون ريال وتمثل أعلى قيمة بالمسح النقدي للبنوك السعودية والبنك المركزي السعودي. انخفاض الموجودات الأجنبية
وانخفض صافي الموجودات الأجنبية بالمصارف التجارية والبنك المركزي السعودي خلال العام الماضي بنسبة 7.5% منخفضا من 1.7 تريليون ريال إلى 1.6 تريليون ريال، حيث انخفضت موجودات البنك المركزي السعودي بنسبة 5.3% منخفضة من 1.6 تريليون ريال إلى 1.5 تريليون ريال، في حين انخفضت الموجودات في المصارف التجارية بنسبة 49.2% منخفضة من 84.3 مليار ريال إلى 42.8 مليار ريال. نمو المطلوبات
وفي حين ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص 10%، ارتفعت مطلوبات المصارف من الحكومة بنسبة 5.9% مرتفعة من 510.2 مليارات ريال إلى 540.3 مليار ريال، كما ارتفعت مطلوبات المصارف من مؤسسات عامة غير مالية بنسبة 14.7% مرتفعة من 127.8 مليار ريال إلى 146.7 مليار ريال. الـمـسح الـنـقـدي للربع الرابع 2023 للموجودات ((بالمليون ريال)):
صافي الموجودات الأجنبية:
البنك المركزي= - 5.3%
الربع الرابع 2022= 1.651.738
الربع الرابع 2023= 1.564.177
المصارف التجارية= - 49.2%
الربع الرابع 2022= 84.360
الربع الرابع 2023= 42.878
المجموع= - 7.5%
الربع الرابع 2022= 1.736.098
الربع الرابع 2023= 1.607.054
مسح المطلوبات:
مطلوبات المصارف من القطاع الخاص= 10%
الربع الرابع 2022= 2.289.581
الربع الرابع 2023= 2.518.786
مطلوبات المصارف من الحكومة= 5.9%
الربع الرابع 2022= 510.298
الربع الرابع 2023= 540.315
مطلوبات المصارف من مؤسسات عامة غير مالية= 14.7%
الربع الرابع 2022= 127.862
الربع الرابع 2023= 146.703
إجمالي الموجودات= 3.2%
الربع الرابع 2022= 4.663.838
الربع الرابع 2023= 4.812.859
MENAFN05032024000089011017ID1107940107