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10% نموا بمطلوبات المصارف من القطاع الخاص

3/5/2024 9:56:47 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي انخفضت فيه الموجودات الأجنبية بالبنوك والمصارف التجارية، والبنك المركزي السعودي ارتفعت قيمة إجمالي الموجودات بنسبة 3.2% خلال عام 2023 لتصل إلى 4.8 تريليونات ريال خلال الربع الرابع 2023 مرتفعة من 4.6 تريليونات ريال في الربع الرابع 2022.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي أن إجمالي الموجودات ارتفع مدفوعا بمطلوبات المصارف من القطاع الخاص، التي زادت 10% خلال العام الماضي حيث ارتفعت من 2.2 تريليون ريال إلى 2.5 تريليون ريال وتمثل أعلى قيمة بالمسح النقدي للبنوك السعودية والبنك المركزي السعودي.
انخفاض الموجودات الأجنبية
وانخفض صافي الموجودات الأجنبية بالمصارف التجارية والبنك المركزي السعودي خلال العام الماضي بنسبة 7.5% منخفضا من 1.7 تريليون ريال إلى 1.6 تريليون ريال، حيث انخفضت موجودات البنك المركزي السعودي بنسبة 5.3% منخفضة من 1.6 تريليون ريال إلى 1.5 تريليون ريال، في حين انخفضت الموجودات في المصارف التجارية بنسبة 49.2% منخفضة من 84.3 مليار ريال إلى 42.8 مليار ريال.
نمو المطلوبات
وفي حين ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص 10%، ارتفعت مطلوبات المصارف من الحكومة بنسبة 5.9% مرتفعة من 510.2 مليارات ريال إلى 540.3 مليار ريال، كما ارتفعت مطلوبات المصارف من مؤسسات عامة غير مالية بنسبة 14.7% مرتفعة من 127.8 مليار ريال إلى 146.7 مليار ريال.
الـمـسح الـنـقـدي للربع الرابع 2023 للموجودات ((بالمليون ريال)):
صافي الموجودات الأجنبية:
البنك المركزي= - 5.3%
الربع الرابع 2022= 1.651.738
الربع الرابع 2023= 1.564.177
المصارف التجارية= - 49.2%
الربع الرابع 2022= 84.360
الربع الرابع 2023= 42.878
المجموع= - 7.5%
الربع الرابع 2022= 1.736.098
الربع الرابع 2023= 1.607.054
مسح المطلوبات:
مطلوبات المصارف من القطاع الخاص= 10%
الربع الرابع 2022= 2.289.581
الربع الرابع 2023= 2.518.786
مطلوبات المصارف من الحكومة= 5.9%
الربع الرابع 2022= 510.298
الربع الرابع 2023= 540.315
مطلوبات المصارف من مؤسسات عامة غير مالية= 14.7%
الربع الرابع 2022= 127.862
الربع الرابع 2023= 146.703
إجمالي الموجودات= 3.2%
الربع الرابع 2022= 4.663.838
الربع الرابع 2023= 4.812.859

MENAFN05032024000089011017ID1107940107

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