120.9% زيادة عدد المنظمات غير الربحية

(MENAFN
- Al Watan) سجلت المنظمات غير الربحية بالمملكة نسبة نمو سنوي بلغت 120.9% حسب بيانات للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي يعمل على تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيلها وتوسيعها في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، والإشراف المالي والإداري والفني على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى للمركز، القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه وفق التنظيم.
وأظهر مؤشر قياس المنظمات غير الربحية نموا في أعداد المنظمات، وفي نسب الرضا عنها، ويهدف هذا المؤشر إلى قياس الزيادة النسبية لأعداد المنظمات الأهلية العاملة في المملكة، بما يشمل الجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية، والذي ينعكس إيجابا على العاملين في القطاع غير الربحي والمساهمة فـي الناتج المحلـي. نمو المنظمات
وبلغت نسبة نمو المنظمات غير الربحية المتخصصة التي تدعم الأولويات التنموية 75.2% في حين بلغت نسبة القيمة المستهدفة 60 %، ويهدف هذا المؤشر إلى قياس نسبة المنظمات غير الربحية المتخصصة الداعمة للأولويات التنموية من إجمالي مجموعة المنظمات غير الربحية في المملكة، كما بلغت نسبة رضا المستفيد من خدمات المنظمات غير الربحية المستهدفة 85 %، والقيمة المحققة 87.5 %، ويقيس هذا المؤشر نسبة رضا المستفيدين من خدمات منظمات القطاع غير الربحي من خلال استطلاعات الرأي للمستفيدين، وبلغت نسبة العاملين في القطاع غير الربحي من إجمالي القوى العاملة القيمة المستهدفة 0.35 %، والقيمة المحققة 0.45 %، ويقيس هذا المؤشر نسبة العاملين في منظمات القطاع الربحي من إجمالي القوى العاملة النشطة، بهدف قياس مدى مشاركة القطاع غير الربحي في التوظيف والاقتصاد في المملكة، وبلغت نسبة الإنفاق التنموي من إجمالي إنفاق القطاع غير الربحي، القيمة المستهدفة 70.02 %، والقيمة المحققة 71.04 %، ويهدف هذا المؤشر إلى قياس نسبة إنفاق القطاع غير الربحي على البرامج التنموية، وبلغت نسبة مساهمة المنظمات غير الربحية في الناتج المحلي الإجمالي نسبة القيمة المستهدفة 0.49 %، والقيمة المحققة 0.83 %، ويقيس هذا المؤشر نسبة المساهمة للمنظمات غير الربحية في الناتج المحلي الإجمالي بما يشمل التبرعات والهبات وإيرادات أعمال المؤسسات العاملة في القطاع. الإنجازات
حقق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي 5 إنجازات تمثلت في إطلاق 3 حاضنات أعمال اجتماعية بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف ومجلس الجمعيات الأهلية، وإطلاق 6 صناديق استثمارية بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف ومجلس الجمعيات الأهلية، وإعداد الإستراتيجية الوطنية للقطاع غير الربحي، واعتماد منهجية لقياس حجم مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء، وحصر واعتماد الأولويات للمجالات الأكثر احتياجا في مناطق المملكة، وإطلاق دبلوم إدارة المنظمات غير الربحية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، اعتماد معيار ونموذج لتحديد الخدمات، إعداد وتطوير برنامج الخطة الوطنية للتوظيف، اعتماد معيار ونموذج لتحديد الخدمات القابلة للإسناد.
Asf:
120.9 % نمو المنظمات غير الربحية
75.2 % نمو المنظمات غير الربحية المتخصصة
المستهدف 60%
87.5 % نسبة رضا المستفيد من خدمات المنظمات غير الربحية المستهدف 85 %
0.45 % نسبة العاملين في القطاع غير الربحي من إجمالي القوى العاملة
المستهدف 0.35 %
71.04 % نسبة الإنفاق التنموي من إجمالي إنفاق القطاع غير الربحي
المستهدف 70.02 %، والقيمة المحققة، ويهدف هذا المؤشر إلى قياس نسبة إنفاق القطاع غير الربحي على البرامج التنموية، وبلغت 0.83 % نسبة مساهمة المنظمات غير الربحية في الناتج المحلي المستهدف 0.49 %
1108 زيارات الحكومة والرقابة على الجهات غير الربحية
1613 نموذج للإفصاح
172 إنذارا
114 مخالفة لجمع التبرعات
2.85 مليار ريال قيمة عقود الإسناد الحكومية
MENAFN05032024000089011017ID1107940105
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