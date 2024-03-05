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120.9% زيادة عدد المنظمات غير الربحية

3/5/2024 9:56:47 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت المنظمات غير الربحية بالمملكة نسبة نمو سنوي بلغت 120.9% حسب بيانات للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي يعمل على تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيلها وتوسيعها في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، والإشراف المالي والإداري والفني على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى للمركز، القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه وفق التنظيم.
وأظهر مؤشر قياس المنظمات غير الربحية نموا في أعداد المنظمات، وفي نسب الرضا عنها، ويهدف هذا المؤشر إلى قياس الزيادة النسبية لأعداد المنظمات الأهلية العاملة في المملكة، بما يشمل الجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية، والذي ينعكس إيجابا على العاملين في القطاع غير الربحي والمساهمة فـي الناتج المحلـي.
نمو المنظمات
وبلغت نسبة نمو المنظمات غير الربحية المتخصصة التي تدعم الأولويات التنموية 75.2% في حين بلغت نسبة القيمة المستهدفة 60 %، ويهدف هذا المؤشر إلى قياس نسبة المنظمات غير الربحية المتخصصة الداعمة للأولويات التنموية من إجمالي مجموعة المنظمات غير الربحية في المملكة، كما بلغت نسبة رضا المستفيد من خدمات المنظمات غير الربحية المستهدفة 85 %، والقيمة المحققة 87.5 %، ويقيس هذا المؤشر نسبة رضا المستفيدين من خدمات منظمات القطاع غير الربحي من خلال استطلاعات الرأي للمستفيدين، وبلغت نسبة العاملين في القطاع غير الربحي من إجمالي القوى العاملة القيمة المستهدفة 0.35 %، والقيمة المحققة 0.45 %، ويقيس هذا المؤشر نسبة العاملين في منظمات القطاع الربحي من إجمالي القوى العاملة النشطة، بهدف قياس مدى مشاركة القطاع غير الربحي في التوظيف والاقتصاد في المملكة، وبلغت نسبة الإنفاق التنموي من إجمالي إنفاق القطاع غير الربحي، القيمة المستهدفة 70.02 %، والقيمة المحققة 71.04 %، ويهدف هذا المؤشر إلى قياس نسبة إنفاق القطاع غير الربحي على البرامج التنموية، وبلغت نسبة مساهمة المنظمات غير الربحية في الناتج المحلي الإجمالي نسبة القيمة المستهدفة 0.49 %، والقيمة المحققة 0.83 %، ويقيس هذا المؤشر نسبة المساهمة للمنظمات غير الربحية في الناتج المحلي الإجمالي بما يشمل التبرعات والهبات وإيرادات أعمال المؤسسات العاملة في القطاع.
الإنجازات
حقق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي 5 إنجازات تمثلت في إطلاق 3 حاضنات أعمال اجتماعية بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف ومجلس الجمعيات الأهلية، وإطلاق 6 صناديق استثمارية بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف ومجلس الجمعيات الأهلية، وإعداد الإستراتيجية الوطنية للقطاع غير الربحي، واعتماد منهجية لقياس حجم مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء، وحصر واعتماد الأولويات للمجالات الأكثر احتياجا في مناطق المملكة، وإطلاق دبلوم إدارة المنظمات غير الربحية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، اعتماد معيار ونموذج لتحديد الخدمات، إعداد وتطوير برنامج الخطة الوطنية للتوظيف، اعتماد معيار ونموذج لتحديد الخدمات القابلة للإسناد.
Asf:
120.9 % نمو المنظمات غير الربحية
75.2 % نمو المنظمات غير الربحية المتخصصة
المستهدف 60%
87.5 % نسبة رضا المستفيد من خدمات المنظمات غير الربحية المستهدف 85 %
0.45 % نسبة العاملين في القطاع غير الربحي من إجمالي القوى العاملة
المستهدف 0.35 %
71.04 % نسبة الإنفاق التنموي من إجمالي إنفاق القطاع غير الربحي
المستهدف 70.02 %، والقيمة المحققة، ويهدف هذا المؤشر إلى قياس نسبة إنفاق القطاع غير الربحي على البرامج التنموية، وبلغت 0.83 % نسبة مساهمة المنظمات غير الربحية في الناتج المحلي المستهدف 0.49 %
1108 زيارات الحكومة والرقابة على الجهات غير الربحية
1613 نموذج للإفصاح
172 إنذارا
114 مخالفة لجمع التبرعات
2.85 مليار ريال قيمة عقود الإسناد الحكومية

MENAFN05032024000089011017ID1107940105

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