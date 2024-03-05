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مقترح من حماس لوسطاء وقف الحرب

3/5/2024 9:56:46 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر مسؤولون مصريون انتهاء المفاوضات التي استمرت ثلاثة أيام مع حماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين دون إحراز تقدم، قبل أقل من أسبوع من بداية شهر رمضان المبارك، وهو موعد غير رسمي للتوصل إلى اتفاق.
وأمضت الولايات المتحدة وقطر ومصر أسابيع في محاولة التوسط في اتفاق تفرج بموجبه حماس عما يصل إلى 40 رهينة مقابل وقف إطلاق النار لمدة شهر، والإفراج عن بعض السجناء الفلسطينيين وتدفق المساعدات لمعالجة الكارثة الإنسانية في القطاع.
وقال مسؤولان مصريان إن الجولة الأخيرة من المناقشات انتهت. وأضافوا أن حماس قدمت اقتراحا سيناقشه الوسطاء مع إسرائيل في الأيام المقبلة.
تقديم الضمانات
وقد رفضت حماس إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم والذين يقدر عددهم بنحو 100 رهينة، ورفات حوالي 30 آخرين، ما لم تنه إسرائيل هجومها، وتنسحب من الأراضي وتطلق سراح عدد كبير من السجناء الفلسطينيين، بما في ذلك كبار المسلحين الذين يقضون أحكاماً بالسجن مدى الحياة.
وقال جهاد طه، المتحدث باسم حماس، إن المفاوضات مستمرة ولكن ((الكرة في الملعب الإسرائيلي)). وقال إن إسرائيل رفضت حتى الآن مطالب حماس بالسماح للأشخاص الذين فروا من شمال غزة بالعودة وضمانات وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل.
وقال طه: ((إن حماس منفتحة على الطروحات والمبادرات التي تتفق مع موقفها الداعي إلى وقف إطلاق النار والانسحاب وعودة النازحين ودخول قوافل الإغاثة وإعادة الإعمار)).
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علناً مطالب حماس وتعهد مراراً وتكراراً مواصلة الحرب حتى يتم تفكيك حماس وإعادة جميع الرهائن. ولم ترسل إسرائيل وفدا إلى الجولة الأخيرة من المحادثات.
شهر رمضان
وكان الوسطاء يأملون في التوصل إلى اتفاق قبل شهر رمضان، وهو شهر الصيام الذي يشهد في كثير من الأحيان تصاعد التوترات الإسرائيلية الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري ((لا أستطيع أن أقول إن هناك تفاؤلاً أو تشاؤماً، لكننا لم نصل بعد إلى النقطة التي يمكننا عندها تحقيق وقف إطلاق النار)). ((المفاوضات حساسة)).
وأدى الهجوم إلى غزو إسرائيلي للقطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة والذي تقول وزارة الصحة في غزة إنه أدى إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني. وتقول جماعات الإغاثة إن القتال أدى إلى نزوح معظم سكان المنطقة ودفع ربع السكان إلى حافة المجاعة.
صراع الأطفال
وقالت وكالة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن ما لا يقل عن 10 أطفال لقوا حتفهم في شمال قطاع غزة المعزول بسبب الجفاف وسوء التغذية. وقالت أديل خضر، المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان: ((من المرجح أن يكون هناكمزيد من الأطفال الذين يقاتلون من أجل حياتهم في مكان ما في واحدة من المستشفيات القليلة المتبقية في غزة، ومن المرجح أن يكون هناك مزيد من الأطفال في الشمال غير القادرين على الحصول على الرعاية على الإطلاق،))
وأضافت: ((هذه الوفيات المأساوية والمروعة هي من صنع الإنسان ويمكن التنبؤ بها ويمكن منعها بالكامل)).
وذكرت وزارة الصحة في غزة، أن 15 طفلا ماتوا جوعا في مستشفى كمال عدوان شمالي غزة، وستة آخرون معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية والجفاف. ولم يكن من الواضح ما إذا كان الأطفال يعانون من حالات طبية كامنة تزيد من ضعفهم.
الشمال المعزول
وقد عانى شمال غزة، وهو الهدف الأول للهجوم الإسرائيلي، من دمار شامل. وقد قام برنامج الغذاء العالمي مؤخراً بتعليق شحنات المساعدات إلى الشمال، بسبب انهيار الوضع الأمني. وانتهت محاولة لإدخال المساعدات بمأساة، الأسبوع الماضي، عندما قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 100 فلسطيني بالرصاص أو دهستهم حتى الموت في مشاجرة.
ويعتقد أن ما يصل إلى 300 ألف فلسطيني لا يزالون في شمال غزة بعد أن أمرت إسرائيل بإخلاء المنطقة بأكملها، بما في ذلك مدينة غزة، في أكتوبر. واضطر كثير منهم إلى تناول علف الحيوانات من أجل البقاء.
ونفذت الولايات المتحدة ودول أخرى عمليات إسقاط جوي في الأيام الأخيرة، لكن جماعات الإغاثة تقول إن هذا الإجراء الباهظ التكلفة والأخير ليس كافيا لتلبية الاحتياجات

توسيع الهجوم
ولا تزال إسرائيل تشن ضربات في جميع أنحاء قطاع غزة، وهددت بتوسيع هجومها البري إلى مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب القطاع، حيث لجأ نحو نصف سكان غزة إلى اللجوء. وقال غانتس إن عملية رفح يمكن أن تبدأ بحلول شهر رمضان إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن 97 شخصا قتلوا خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك يصل إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين إلى 30.631.

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