توترات البحر الأحمر تربك الجداول الزمنية للرسو بالموانئ

(MENAFN
- Al-Borsa News) عطا: عزوف الشركات عن الإبحار بالبحر الأحمر ساهم فى نقص معروض السفن
قال المهندس إبراهيم شلبي رئيس شعبة النقل الدولى بالغرفة التجارية ببورسعيد، إن استمرار التوترات فى البحر الأحمر للشهر الثالث على التوالي تسبب فى ظهور أزمة بمواعيد الجداول الزمنية لرسو السفن بالموانئ البحرية بصفة عامة وميناء السخنة بصفة خاصة.
أضاف شلبي، أن هذه الأزمة قد تساهم فى عرقلة عملية التصدير وتقليص أعمال التداول للعمليات التصديرية للقطاع الصناعى و”التجارى، خاصة وأن ميناء السخنة يشهد أنشطة كبيرة بداية من أعمال التداول اللوجيستية والتفريغ والشحن.
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وأوضح أن قرار وزارة المالية الخاص بقبول طلبات التوكيلات الملاحية بتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن الواردة برسم الوارد النهائى إلى الموانئ الجافة والمستودعات والعكس يعد مكلف خاصة وأن البضائع ستنتظر دورها حتى يتم تحميلها والتوجه نحو الميناء الجاف.
قال المهندس أشرف عطا رئيس مستخلصي جمارك بورسعيد، إن عزوف الشركات عن الإبحار فى البحر الأحمر بسبب الهجمات الحوثية ساهم فى نقص المعروض بالسفن التي أرجأت عملياتها الملاحية خوفًا من استهداف البضائع والتى تصل قيمة السفينة بالبضاعة المحملة عليها إلى 3 مليارات دولار فضلا عن الخسائر البشرية.
أضاف لـ“البورصة”، أنه لا يوجد أزمة فى الموانئ المصرية والافراجات الجمركية عن البضائع تسير وفقا لدورتها الطبيعية والمشكلة الحالية تكمن فى عزوف شركات الشحن عن إبحار السفن الخاصة بها فقط. العرجاوي : زيادة على غير العادة فى أعداد الحاويات القادمة لميناء الإسكندرية
وقال المهندس محمد العرجاوي نقيب مستخلص جمارك الاسكندرية، إن ميناء الاسكندرية استقبل عدد كبير من الحاويات بجميع الأرصفة وحتى الآن لايزال الميناء يستوعب هذه الزيادة ونخشى من تفاقم الأزمة فتؤدي لتكدس بالأرصفة مما يخلق أزمة خارجية تكمن فى فوارغ الحاويات والحاويات المحملة بالسلع والبضائع.
قال أحمد الملوانى، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ“البورصة”، إن مشاكل رسو السفن وتكدس الحاويات تعمل الجمارك على حلها حاليًا من خلال فتح المناطق الحرة والمخازن للمستوردين لتخزين بضائعهم بداخلها حتى لا يتحملوا رسوم غرامات وأرضيات.
لفت إلى أن أبرز التحديات التى تواجه المستوردين فى هذا الشأن ارتفاع تكلفة النقل الداخلى لشركات المقاولين بنسبة 30% خلال الأيام الماضية وذلك من خلال سماسره.
واجتمعت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية مع شعبة النقل بالاسكندرية الأسبوع الجارى، لبحث زيادة أسعار النقل بنسبة 30%.
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