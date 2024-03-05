توترات البحر الأحمر تربك الجداول الزمنية للرسو بالموانئ

قال المهندس إبراهيم شلبي رئيس شعبة النقل الدولى بالغرفة التجارية ببورسعيد، إن استمرار التوترات فى البحر الأحمر للشهر الثالث على التوالي تسبب فى ظهور أزمة بمواعيد الجداول الزمنية لرسو السفن بالموانئ البحرية بصفة عامة وميناء السخنة بصفة خاصة.

أضاف شلبي، أن هذه الأزمة قد تساهم فى عرقلة عملية التصدير وتقليص أعمال التداول للعمليات التصديرية للقطاع الصناعى و”التجارى، خاصة وأن ميناء السخنة يشهد أنشطة كبيرة بداية من أعمال التداول اللوجيستية والتفريغ والشحن.

موضوعات“البورصة” تنشر تفاصيل عقد إدارة وتشغيل محطات الركاب السياحية بالبحر الأحمر تداول 39 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة تداول 40 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

وأوضح أن قرار وزارة المالية الخاص بقبول طلبات التوكيلات الملاحية بتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن الواردة برسم الوارد النهائى إلى الموانئ الجافة والمستودعات والعكس يعد مكلف خاصة وأن البضائع ستنتظر دورها حتى يتم تحميلها والتوجه نحو الميناء الجاف.

قال المهندس أشرف عطا رئيس مستخلصي جمارك بورسعيد، إن عزوف الشركات عن الإبحار فى البحر الأحمر بسبب الهجمات الحوثية ساهم فى نقص المعروض بالسفن التي أرجأت عملياتها الملاحية خوفًا من استهداف البضائع والتى تصل قيمة السفينة بالبضاعة المحملة عليها إلى 3 مليارات دولار فضلا عن الخسائر البشرية.

أضاف لـ“البورصة”، أنه لا يوجد أزمة فى الموانئ المصرية والافراجات الجمركية عن البضائع تسير وفقا لدورتها الطبيعية والمشكلة الحالية تكمن فى عزوف شركات الشحن عن إبحار السفن الخاصة بها فقط.

وقال المهندس محمد العرجاوي نقيب مستخلص جمارك الاسكندرية، إن ميناء الاسكندرية استقبل عدد كبير من الحاويات بجميع الأرصفة وحتى الآن لايزال الميناء يستوعب هذه الزيادة ونخشى من تفاقم الأزمة فتؤدي لتكدس بالأرصفة مما يخلق أزمة خارجية تكمن فى فوارغ الحاويات والحاويات المحملة بالسلع والبضائع.

قال أحمد الملوانى، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ“البورصة”، إن مشاكل رسو السفن وتكدس الحاويات تعمل الجمارك على حلها حاليًا من خلال فتح المناطق الحرة والمخازن للمستوردين لتخزين بضائعهم بداخلها حتى لا يتحملوا رسوم غرامات وأرضيات.

لفت إلى أن أبرز التحديات التى تواجه المستوردين فى هذا الشأن ارتفاع تكلفة النقل الداخلى لشركات المقاولين بنسبة 30% خلال الأيام الماضية وذلك من خلال سماسره.

واجتمعت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية مع شعبة النقل بالاسكندرية الأسبوع الجارى، لبحث زيادة أسعار النقل بنسبة 30%.