الشركات تهرول إلى البنوك للإفراج عن بضائعها

سارعت الشركات المحتجزة بضائعها فى الموانئ لأكثر من ثلاثة شهور نحو البنوك لفتح اعتمادات مستندية للإفراج عنها، عقب التوجيهات الرئاسية للجهات المعنية بتسهيل إجراءات الإفراج وتخصيص سيولة دولارية كبيرة لهم.

وبعثت الحكومة برسالة طمأنة للمستوردين، من خلال تأكيدها على وفرة سيولة دولارية كبيرة تكفى لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية من خلال الاستيراد، وذلك بعد تسلمها نحو 10 مليارات دولار الدفعة الأولى من استثمارات رأس الحكمة بجانب استثمارات أجنبية جديدة، وفقًا لمصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

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أضاف مدبولى، أنه يجرى التنسيق مع البنك المركزى والوزارات المعنية لسرعة الإفراج عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم فى توازن الأسعار وانخفاضها.

وكشفت مصادر لـ”البورصة”، أن حجم السلع المتراكمة بالموانىء تصل إلى 6.2 مليار دولار تشمل سلع بترولية وغير بترولية.

وقررت شركة تريدكو الصياد للصناعات الهندسية فتح اعتماد مستندى بقيمة 100 ألف دولار للإفراج عن البضائع المحتجزة فى الموانئ بعد التوجيهات الرئاسية، بحسب شريف الصياد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.

أضاف لـ ((البورصة))، أن حجم البضائع الإجمالية المحتجزة فى الموانئ للشركة تتجاوز مليون دولار، وتتطلع الشركة لفتح اعتمادات مستندية أخرى لاستكمال عملية الإفراج عن باقى البضائع تباعًا.

لفت إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة بإتاحة الدولارات للمستوردين والصناع شجع الشركة على تنفيذ توسعات جديدة باستثمارات 100 مليون جنيه من خلال إضافة 3 خطوط إنتاج جديدة للبوتاجازات والغسالات والاسكوتر الكهربائى.

أوضح، أنه فى حال تمكن الشركة من تدبير سيولة دولارية والتعاقد على استيراد شحنات جديدة من مستلزمات الإنتاج من المتوقع أن تبدأ خطوط الإنتاج الجديدة فى التشغيل خلال النصف الثانى من العام الجارى.

وارتفعت صادرات الصناعات الهندسية خلال العام الماضى لتسجل 4.245 مليار دولار مقابل 3.841 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%.

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قال المهندس محمد علام رئيس مجموعة المجد لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن قرار مجلس الوزراء يفتح شهية قطاع الأعلاف بجميع شركاته بعد معانتها من تحكمات السوق الموازى وفرض سيطرته الأيام الماضية والتلاعب بالمنظومة التسعيرية للقطاع.

وأضاف أن الشركة لديها بضائع فى الموانئ وستبدأ فى مخاطبة البنوك لتدبير الدولار للإفراج عنها ومن المقرر فتح الاعتمادات المستندية الأيام المقبلة، للتخلص من هيمنة السوق الموازى.

وأوضح أن القرار سيساهم فى تراجع طن الأعلاف بقيمة 7 آلاف جنيه ليستقر عند 20 ألف جنيه ومن المتوقع هبوطه أكثر شريطة الاستمرار فى الإفراجات الجمركية عن خامات الأعلاف التى من المتوقع أن تنخفض بنحو 3 آلاف جنيه ليسجل الأوكرانى نحو 10 آلاف جنيه والأرجنتينى 11 ألفا، وتوقع عودة فول الصويا لمستوياته الطبيعية ليسجل 25 ألف جنيه بدلا من 32 ألفا حاليًا.

قال السيد أحمد، أحد مستوردى البن، إن البنوك بدأت فى مخاطبة مستوردى القطاع لحصر احتياجاتهم من السيولة الدولارية، واستيفاء أوراقهم للبدء فى الإفراج عن بضائعهم المحتجزة بالموانئ.

أضاف لـ”البورصة”، أن التدبير بالسعر الرسمى سينعكس على أسعار البن خلال الفترة المقبلة، ولكن تظل اضطرابات البحر الأحمر تؤثر على ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، بجانب ارتفاع أسعار البن فى البورصات العالمية منذ بدء العام.

لفت إلى أن التغيرات المناخية التى ضربت بعض الدول المنتجة أدت إلى تقليص المعروض بالسوق العالمية ومن ثم ارتفعت الأسعار، متوقعا أن تنخفض الأسعار على وقع تراجع الدولار فى السوق الموازية بنسب تتراوح بين 15 و20%.

قال المهندس محمود العنانى رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن قرار مجلس الوزراء بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بارقة أمل لمنتجى الدواجن وصغار المربين والمزارع ذات الطاقات الإنتاجية الكبيرة.

وأضاف العنانى لـ”البورصة”، أن القرار سيساهم فى مردود إيجابى على الأسواق المحلية وسيساهم فى هبوط أسعار الدواجن بنحو 30% قبل دخول شهر رمضان وعودة أسعار الدواجن إلى 65 جنيها للكيلو أرض المزرعة بدلا من 100 جنيه حاليًا.

وأوضح أن مدخلات الإنتاج الخاصة بقطاع الدواجن تمثل نحو 70% من التكلفة النهائية للإنتاج وتتمثل فى خامات أعلاف والتحصينات والتطعيمات والأمصال والتدفئة.

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قال سيد النواوى، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن بعض المستوردين دبروا الدولار من السوق الموازى، واستلموا أوراقهم ونموذج 4 وتم الإفراج عن البضائع من الموانئ بشكل تدريجى بداية من الأسبوع الحالى.

أضاف لـ”البورصة”، أن مستوردى القطاع فى انتظار التدبير من قبل البنوك خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد التوجيهات الرئاسية بالإفراج الفورى عن البضائع من الموانئ، وخاصة السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج.

قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنه من الأسبوع الماضى وقبل استلام الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة كان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، طالب بتخصيص 1.3 مليار دولار من أجل الإفراج عن السلع طبقًا للأولويات.

أكد أن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل حل جميع الأزمات التى تواجه قطاع الصناعة فى مصر لزيادة الصادرات وتشغيل عجلة الإنتاج سعيًا للوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2023.

أشار إلى أن أسعار بعض السلع فى الأسواق بدأت فى الانخفاض بشكل تدريجي. مؤكدًا أن مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج هى على رأس أولويات الحكومة.

قال المهندس محمد الشبراوي، عضو غرفة الصناعات الخشبية والأثاث، وعضو مجلس إدارة اتحاد التعاون الإنتاجي، إن السيولة الدولارية التى دخلت البلاد خلال الأيام الماضية أدت إلى تراجع الأسعار بنسبة تصل إلى 15%، مؤكدًا أن قرار مجلس الوزراء، سيؤدى إلى استمرار التراجع.

وأوضح أن المستوردين والتجار بدوأ بالفعل فى خفض أسعارهم، مؤكدًا أنهم سيستمروا فى الخفض التدريجى للأسعار خلال الفترة المقبلة من أجل تشغيل عجلة الإنتاج.

قال محمد سعد الدين نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن توجيهات القرارات الرئاسية بالإفراج الفورى عن البضائع المحتجزة فى الموانئ جاء تماشيًا مع مطالب المستثمرين والمستوردين، وما ينعكس على السوق المحلى مستقبلًا بخفض معدل التضخم تدريجيًا وزيادة حجم الصادرات.

أضاف لـ ((البورصة))، أنه فور دخول البضائع الجديدة للمصانع بالسعر الجديد للدولار من المؤكد أن تنخفض أسعار السلع والمنتجات كما أن توفير الدولار يبشر بزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والمصرية، والتشجيع على تنفيذ خطط الصناع بالتوسعات التى لم تنفذ بعد نتيجة نقص العملة الأجنبية.

وقال محمد جنيدى رئيس مجلس إدارة المستثمرين الصناعيين، إن القرارات الصادرة بالإفراج الفورى عن البضائع المحتجزة فى الموانئ تحتاج لتحرير سعر الدولار لضبط عملية البيع فى الأسواق لتبدأ مستهدفات التنمية الاقتصادية فى التنفيذ.

أضاف لـ ((البورصة))، أن المصانع المتوقفة والمتعثرة كانت فى أمس الحاجة لفتح اعتمادات مستندية من البنوك لتسريع وتيرة استيراد السلع المستوردة والإفراج عن البضائع وهو ما يجرى حدوثه الآن.

وقال على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن قرار مجلس الوزراء سيعمل على إيجاد حل مؤقت لأزمة نواقص الأدوية ومستلزمات الإنتاج.

أضاف عوف، أن إجمالى ما يوجد فى الموانئ المصرية لقطاع الأدوية يقدر بـ 100 مليون دولار ويجب العمل على إيجاد سياسة جديدة خلال المدى الطويل لتوجيه العملة الصعبة وطالب بضرورة اللجوء إلى أهمية تغيير وعى المواطنين باستخدام البدائل وإمكانية تداول الأدوية بالإسم العلمى بدلا من الاسم التجارى.