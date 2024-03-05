((كاش ناو)) تعتزم زيادة رأسمالها 50% العام الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة كاش ناو لحلول التكنولوجيا المالية، زيادة رأسمالها إلى 75 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، مقابل 50 مليون جنيه حاليًا، بزيادة 50%.

وقال عمرو سالم، الرئيس التنفيذى لشركة كاش ناو لحلول التكنولوجيا المالية، لـ”البورصة”، إن الشركة تعمل على مزج التكنولوجيا المالية لإفادة شركات التمويل متناهى الصغر، وتوفير السبل لإيصال العميل بهذه الشركات والجمعيات المقرضة بحسب متطلباته، حيث أن الشركات تحتاج لاستثمارت كبيرة لتوفير نظام يتوافق مع المقرضين والعملاء.

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وأضاف سالم، أن الشركة تسعى لتقديم خدمات للعملاء تعكس تحقيق التنمية المالية وتمكين المواطنين فى إطار استراتيجيات الشمول المالى التى تعتمدها الدولة من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية للمزيد من الأفراد فى المجتمع، يسهم فى بناء اقتصاد قائم على الابتكار والشمول.

وتستهدف“كاش ناو القابضة”، المالكة لـ”كاش ناو” لحلول التكنولوجيا المالية، استثمارات بنحو 50 مليون جنيه خلال العام الحارى، بالإضافة إلى 6 ملايين جنيه استثمارات مباشرة.

وكانت الشركة وقعت الشهر الماضى اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة سهولة للتمويل الاستهلاكى، بهدف تحسين وتسهيل تجارب العملاء من خلال تقديم خدمات متقدمة.

وتعمل الشراكة على تمكين العملاء من تقسيط معاملاتهم التى تمت على“كاش ناو” ، وتشمل المعاملات الفواتير، الذهب، الاستشارات الطبية، معامل التحاليل، والأدوية، عن طريق ربط حساب العميل فى شركة“سهولة” بتطبيق“كاش ناو” .

وتأسست الشركة عام 2022، والتى توفر حلولاً وخدمات يومية للشركات المتخصصة فى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما أنها تعمل على تقديم بنية تحتية تكنولوجية للشركات.