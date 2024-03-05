تحالف إنفينتى باور ومصدر يطلب تمويل الأوروبى لإعادة الإعمار لتطوير محطة رياح رأس غارب

MENAFN - Al-Borsa News) يسعى التحالف المكون من“إنفينتى باور” وشركة مستقبل الطاقة الإماراتية“مصدر” الحصول على تمويلات من مؤسسات دولية بينها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتدشين مشروع طاقة الرياح الذى تدشنه فى مصر بقدرة 200 ميجاوات فى منطقة رأس الغارب فى البحر الأحمر.

وقالت الشركة فى خطة أصحاب المصلحة المنشورة على الموقع الإلكترونى للبنك، إن المشروع على بعد حوالى 250 كم من جنوب شرق القاهرة، وتبلغ مساحته الإجمالية 37.5 كيلومتر مربع، وتم تخصيصها للمطور من قبل الهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

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أضاف أن منطقة المشروع جزء من منطقة استراتيجية تبلغ مساحتها 300 كيلومتر كانت مملوكة للدولة وجرى تخصيصها لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتطوير مزارع رياح بسعة إجمالية 1500 ميجاوات.

وأشارت إلى أنه سيكون هناك 26 إلى 28 توربينات رياح تشغل موقع المشروع، كل منها بسعة 7.2 – 7.8 ميجاوات.

وقالت إن المشروع سيكون على 3 مراحل الأولى مرحلة التصميم والبناء التي ستشمل إعداد التصميم التفصيلي، ونقل المكونات إلى الموقع، وأنشطة إعداد الموقع أى تطهير الأرض، والحفريات، وتركيب المكونات

وذكرت أن هناك مرحلة التشغيل ستشمل التشغيل اليومي العادي لمزرعة الرياح والقيام بأنشطة الصيانة حسب الحاجة، ومرحلة إيقاف التشغيل التي ستشمل تفكيك مكونات المشروع المختلفة في نهاية العمر الافتراضي .

قالت إنه وفقا للجدول الزمني الحالي، من المتوقع أن يبدأ بناء المشروع في أبريل 2024 تقريبا، وسيتطلب ما يقرب من 18 شهرا للبناء والتكليف أى يناير 2026، لذلك من المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع في عام 2026 لمدة 20 عاما.

وتوقعت أن يوفر المشروع على الأقل فرص عمل للمجتمعات المحلية بالإضافة إلى فرص الشراء للشركات المحلية. ويمكن أن يسهم ذلك، إلى حد ما، في تعزيز البيئة المعيشية لسكانها، ورفع مستويات معيشتهم، وتحقيق الرخاء الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المحلية.

ورجح وجود حوالي 25 فرصة عمل خلال مرحلة التشغيل لمدة 20 عامًا، وسيشمل ذلك فرص العمل الماهرة مثل المهندسين والفنيين والموظفين الإداريين وما إلى ذلك، وفرص العمل غير الماهرة مثل أفراد الأمن والسائقين وما إلى ذلك.

وأشارت إلى أن أبرز المؤثرات البيئة خلال مرحلة البناء تشمل تلوث التربة والمياه الجوفية خلال أنشطة البناء المختلفة من أنشطة التدبير المنزلي غير السليمة، وانسكاب المواد الخطرة، والتصريف العشوائي للنفايات ومياه الصرف الصحي.

وأنه إذا لم تتم إدارة أنشطة النقل لمكونات المشروع المختلفة إلى الموقع بشكل صحيح مسبقًا، فقد تنطوي على خطر تلف الطرق الحالية ويمكن أن تكون مصدر قلق للسلامة العامة للمستخدمين الآخرين على الطريق.