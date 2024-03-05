جيمبيتكو تجدد عقد منصة حفر بقيمة 51 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) جددت شركة تأجير الحفارات“شيلف دريلينج” عقدًا لمدة عامين لمنصة الحفر“141” بعد انتهاء مدة العقد الحالية مع شركة جيمسا للبترول“جيمبيتكو“، بقيمة 51 مليون دولار، بحسب إفصاح للشركة.

وذكرت الشركة أن“الحفارة 141” ستعمل فى خليج السويس حتى فبراير 2026، وأن عامًا من بين العامين الجدد فى مدة العقد لصالح شركة“بتروجلف-مصر”.

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وبوسع“الحفار 141” أن تحمل 100 شخص وهى قادرة على الحفر على أعماق مياه تصل إلى 250 قدمًا.

وقالت الشركة إن منصة الحفر“ترايدنت 16′′، انتهى عقدها مع“بتروبل فى مصر” خلال فبراير الماضى، وباتت متاحة للفرص فى السوق.

و”شيلف دريلينج” هى شركة دولية رائدة فى مجال أدوات الحفر البحرى فى المياه الضحلة، ويقع المقر الرئيسى للإدارة فى دبى، وشركة“جمبيتكو”، هى إحدى شركات قطاع البترول المصرى والتى تأسست عام 1989، لكى تقوم بالإستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى.

وبحسب بيانات“بيكر أند هيوز” فإن 33 منصة حفر تعمل فى مصر بنهاية فبراير الماضى، وهو العدد نفسه العام الماضى، وتتوزع المنصات ما بين منصة لحفر الغاز برية، و26 منصة تنقيب عن البترول برية، و6 حفارات بحرية.+