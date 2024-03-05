جيمبيتكو تجدد عقد منصة حفر بقيمة 51 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
جددت شركة تأجير الحفارات“شيلف دريلينج” عقدًا لمدة عامين لمنصة الحفر“141” بعد انتهاء مدة العقد الحالية مع شركة جيمسا للبترول“جيمبيتكو“، بقيمة 51 مليون دولار، بحسب إفصاح للشركة.
وذكرت الشركة أن“الحفارة 141” ستعمل فى خليج السويس حتى فبراير 2026، وأن عامًا من بين العامين الجدد فى مدة العقد لصالح شركة“بتروجلف-مصر”.
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وبوسع“الحفار 141” أن تحمل 100 شخص وهى قادرة على الحفر على أعماق مياه تصل إلى 250 قدمًا.
وقالت الشركة إن منصة الحفر“ترايدنت 16′′، انتهى عقدها مع“بتروبل فى مصر” خلال فبراير الماضى، وباتت متاحة للفرص فى السوق.
و”شيلف دريلينج” هى شركة دولية رائدة فى مجال أدوات الحفر البحرى فى المياه الضحلة، ويقع المقر الرئيسى للإدارة فى دبى، وشركة“جمبيتكو”، هى إحدى شركات قطاع البترول المصرى والتى تأسست عام 1989، لكى تقوم بالإستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى.
وبحسب بيانات“بيكر أند هيوز” فإن 33 منصة حفر تعمل فى مصر بنهاية فبراير الماضى، وهو العدد نفسه العام الماضى، وتتوزع المنصات ما بين منصة لحفر الغاز برية، و26 منصة تنقيب عن البترول برية، و6 حفارات بحرية.+
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