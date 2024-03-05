طاقة عربية تستهدف الاستحواذ على شركة تموين سيارات بالغاز فى موزمبيق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
علمت“البورصة”، أن شركة طاقة عربية تستهدف الاستحواذ على شركة محطات غاز طبيعى للسيارات فى موزمبيق وتسير فى إجراءات الاستحواذ عليها وتستهدف الانتهاء من الصفقة قبل نهاية النصف الأول من العام الحالى بغرض التوسع هناك.
وتابعت المصادر، أن الشركة رصدت ما بين 200 و250 ألف دولار لتمويل توسعاتها فى دولة موزمبيق ضمن الخطة التى تستهدف دخول أسواق أفريقية جديدة.
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وأنشأت طاقة عربية فى وقت سابق شركة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى فى تنزانيا فى إطار خطتها التوسعية الخارجية، كما قدمت عرضًا للاستحواذ على شركة محطات وطنية المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى إطار توسعاتها على المستوى المحلى.
وقالت الشركة فى بيان لها، إن شركة تنزانيا ساهمت بإيرادات قدرها 109.4 مليون جنيه من إجمالى إيرادات الشركة خلال عام 2023، والتى سجلت نحو 13.4 مليار جنيه بنمو 26% عن العام الأسبق.
أضافت أنها دشنت مشاريع جديدة فى قطاع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى زيادة هامش أرباح منتجات المواد البترولية، بالتزامن مع التوسع بالشركات الناجحة ممثلة فى دخول مجال أعمال الغاز الطبيعى المضغوط للمركبات فى دول أفريقيا والاثر الإيجابى لقطاع المياه فى السنة الثانية من التشغيل مما عزز نمو الشركة وتنويع أعمالها.
وقررت شركة طاقة عربية، التقدم بعرض ملزم لشراء عدد من محطات وطنية للبترول، فيما كلفت مجلس إدارة الشركة بالعمل على تمويل العرض فى حال قبوله من خلال التمويل الذاتى بالإضافة إلى مؤسسات التمويل والبنوك المختلفة.
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