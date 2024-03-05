طاقة عربية تستهدف الاستحواذ على شركة تموين سيارات بالغاز فى موزمبيق

MENAFN - Al-Borsa News) علمت“البورصة”، أن شركة طاقة عربية تستهدف الاستحواذ على شركة محطات غاز طبيعى للسيارات فى موزمبيق وتسير فى إجراءات الاستحواذ عليها وتستهدف الانتهاء من الصفقة قبل نهاية النصف الأول من العام الحالى بغرض التوسع هناك.

وتابعت المصادر، أن الشركة رصدت ما بين 200 و250 ألف دولار لتمويل توسعاتها فى دولة موزمبيق ضمن الخطة التى تستهدف دخول أسواق أفريقية جديدة.

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وأنشأت طاقة عربية فى وقت سابق شركة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى فى تنزانيا فى إطار خطتها التوسعية الخارجية، كما قدمت عرضًا للاستحواذ على شركة محطات وطنية المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى إطار توسعاتها على المستوى المحلى.

وقالت الشركة فى بيان لها، إن شركة تنزانيا ساهمت بإيرادات قدرها 109.4 مليون جنيه من إجمالى إيرادات الشركة خلال عام 2023، والتى سجلت نحو 13.4 مليار جنيه بنمو 26% عن العام الأسبق.

أضافت أنها دشنت مشاريع جديدة فى قطاع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى زيادة هامش أرباح منتجات المواد البترولية، بالتزامن مع التوسع بالشركات الناجحة ممثلة فى دخول مجال أعمال الغاز الطبيعى المضغوط للمركبات فى دول أفريقيا والاثر الإيجابى لقطاع المياه فى السنة الثانية من التشغيل مما عزز نمو الشركة وتنويع أعمالها.

وقررت شركة طاقة عربية، التقدم بعرض ملزم لشراء عدد من محطات وطنية للبترول، فيما كلفت مجلس إدارة الشركة بالعمل على تمويل العرض فى حال قبوله من خلال التمويل الذاتى بالإضافة إلى مؤسسات التمويل والبنوك المختلفة.