البورصة تنشر تفاصيل عقد إدارة وتشغيل محطات الركاب السياحية بالبحر الأحمر

MENAFN - Al-Borsa News) حصلت“البورصة” على تفاصيل عقد إدارة وتشغيل وصيانة محطات الركاب السياحية الثلاثة بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ، والمقرر توقيعه مع مجموعة موانئ أبوظبى القابضة للاستثمار.

وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة” إن العقد ينص على ضخ المجموعة استثمارات بقيمة تتراوح بين 6 و10 ملايين دولار لمحطة ركاب شرم الشيخ، بينما محطات سفاجا والغردقة مجهزتين للإدارة والتشغيل الفورى، حيث جرى افتتاحهما فى 2015 و2016.

موضوعات((جى إم سى)) تستثمر 700 مليون جنيه فى خط تصنيع الغسالات ((تنمية كابيتال)) تستعد لإطلاق صندوقها الثانى بحجم مستهدف 100 مليون دولار “طاقة عربية” تستهدف الاستحواذ على شركة تموين سيارات بالغاز فى موزمبيق

وأوضحت المصادر أن العقد ينص أيضا على منح المجموعة حق الإدارة والتشغيل لمدة 15 عاما، ومن المقرر استصدار موافقة مجلس الوزراء على العقد النهائى الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت المصادر أنه وفقا للالتزامات ستحصل وزارة النقل ممثلة فى هيئة موانئ البحر الأحمر على إيرادات تتراوح من مليون لمليونى دولار سنويا، كما ستلتزم المجموعة الإماراتية بالعمل على تطوير سياحة اليخوت والسفن السياحية فى مصر، وتسيير خط كروز بين ميناء زايد وموانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ.

وقالت إن هيئة موانئ البحر الأحمر ستوقع العقود النهائية مع مجموعة موانئ أبو ظبى لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الركاب السياحية بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ الشهر الجارى لتكون ضمن شبكة الموانئ الدولية التى تديرها المجموعة فى آسيا وأوروبا.

وشهد مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الشهر الماضى فعاليات التوقيع بالأحرف الأولى لعقد منح التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم محطات الركاب والسفن السياحية بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبى.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبى قد أنهت العام الماضى بتوقيع العقد النهائى الخاص بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض (سفاجا 2) بميناء سفاجا البحرى، وتقام محطة سفاجا على مساحة تقريبية تبلغ 810 آلاف متر مربع، ومن المقرر أن تكون جاهزة للعمل فى الربع الثانى من عام 2025.

وبحسب تصريحات سابقة لمحمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر لـ”البورصة”، أوضح أنه من المقرر أن تتسلم المجموعة الإماراتية رسمياً موقع محطة سفاجا متعددة الاغراض أبريل المقبل، ولفت إلى أن المجموعة وضعت استثمارات بنحو 200 مليون دولار لشراء وتجهيز المعدات وغيرها من البنى الفوقية، وتستعد للتعاقد على هذه المهمات العام الجارى، خاصة أن العقد ينص على أن يتم إنفاق أغلب المخصصات الاستثمارية للمشروع خلال عامى 2024 و2025.