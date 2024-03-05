البورصة تنشر تفاصيل عقد إدارة وتشغيل محطات الركاب السياحية بالبحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حصلت“البورصة” على تفاصيل عقد إدارة وتشغيل وصيانة محطات الركاب السياحية الثلاثة بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ، والمقرر توقيعه مع مجموعة موانئ أبوظبى القابضة للاستثمار.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة” إن العقد ينص على ضخ المجموعة استثمارات بقيمة تتراوح بين 6 و10 ملايين دولار لمحطة ركاب شرم الشيخ، بينما محطات سفاجا والغردقة مجهزتين للإدارة والتشغيل الفورى، حيث جرى افتتاحهما فى 2015 و2016.
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وأوضحت المصادر أن العقد ينص أيضا على منح المجموعة حق الإدارة والتشغيل لمدة 15 عاما، ومن المقرر استصدار موافقة مجلس الوزراء على العقد النهائى الأيام القليلة المقبلة.
وأضافت المصادر أنه وفقا للالتزامات ستحصل وزارة النقل ممثلة فى هيئة موانئ البحر الأحمر على إيرادات تتراوح من مليون لمليونى دولار سنويا، كما ستلتزم المجموعة الإماراتية بالعمل على تطوير سياحة اليخوت والسفن السياحية فى مصر، وتسيير خط كروز بين ميناء زايد وموانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ.
وقالت إن هيئة موانئ البحر الأحمر ستوقع العقود النهائية مع مجموعة موانئ أبو ظبى لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الركاب السياحية بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ الشهر الجارى لتكون ضمن شبكة الموانئ الدولية التى تديرها المجموعة فى آسيا وأوروبا.
وشهد مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الشهر الماضى فعاليات التوقيع بالأحرف الأولى لعقد منح التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم محطات الركاب والسفن السياحية بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبى.
وكانت مجموعة موانئ أبوظبى قد أنهت العام الماضى بتوقيع العقد النهائى الخاص بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض (سفاجا 2) بميناء سفاجا البحرى، وتقام محطة سفاجا على مساحة تقريبية تبلغ 810 آلاف متر مربع، ومن المقرر أن تكون جاهزة للعمل فى الربع الثانى من عام 2025.
وبحسب تصريحات سابقة لمحمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر لـ”البورصة”، أوضح أنه من المقرر أن تتسلم المجموعة الإماراتية رسمياً موقع محطة سفاجا متعددة الاغراض أبريل المقبل، ولفت إلى أن المجموعة وضعت استثمارات بنحو 200 مليون دولار لشراء وتجهيز المعدات وغيرها من البنى الفوقية، وتستعد للتعاقد على هذه المهمات العام الجارى، خاصة أن العقد ينص على أن يتم إنفاق أغلب المخصصات الاستثمارية للمشروع خلال عامى 2024 و2025.
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