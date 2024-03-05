((جى إم سى)) تستثمر 700 مليون جنيه فى خط تصنيع الغسالات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رصدت مجموعة جى إم سى للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية ((جى إم سى)) 700 مليون جنيه لإضافة خط إنتاج جديد لتصنيع غسالات أتوماتيك، بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية للشركة وتلبية الطلب المحلى والتصديرى.
وقال محمد جنيدى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة انتهت من تركيب الخط الجديد، ومن المقرر بدء التشغيل الفعلى، خلال النصف الأول من العام الجارى، خاصة أن أوضاع السوق بدأت تشهد استقراراً على أثر وفرة السيولة الدولارية بالبنوك.
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أضاف ((جنيدى)) لـ((البورصة))، أن الطاقة الإنتاجية للخط الجديد تصل لنحو 150 ألف غسالة سنوياً وبمتوسط 100 ألف غسالة شهرياً، وبما يتراوح بين 300 و350 غسالة يومياً، ومن المقرر مضاعفة الطاقة الإنتاجية مع زيادة الطلب فى الدول العربية التى تفضل منتجات الشركة.
وأشار ((جنيدى)) إلى أن الشركة تستهدف تصدير المنتج الجديد إلى عدد من الأسواق الأوروبية فى المقدمة دول إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، ودول أفريقيا فى محاولة للاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى تدخل فيها مصر مع تلك الدول.
ومجموعة جى إم سى للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية، تأسست نوفمبر 1992 وأدرجت فى البورصة المصرية منذ يناير 2006. وتعمل الشركة ضمن قطاع الخدمات المالية المتنوعة مع التركيز على البيانات المالية.
وزادت قيمة واردات مصر من الغسالات، خلال شهر نوفمبر الماضى، لتصل إلى 4.77 مليون دولار، مقابل 183 ألف دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق، بزيادة 4.58 مليون دولار، وفقاً لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
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