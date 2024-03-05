((جى إم سى)) تستثمر 700 مليون جنيه فى خط تصنيع الغسالات

MENAFN - Al-Borsa News) رصدت مجموعة جى إم سى للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية ((جى إم سى)) 700 مليون جنيه لإضافة خط إنتاج جديد لتصنيع غسالات أتوماتيك، بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية للشركة وتلبية الطلب المحلى والتصديرى.

وقال محمد جنيدى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة انتهت من تركيب الخط الجديد، ومن المقرر بدء التشغيل الفعلى، خلال النصف الأول من العام الجارى، خاصة أن أوضاع السوق بدأت تشهد استقراراً على أثر وفرة السيولة الدولارية بالبنوك.

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أضاف ((جنيدى)) لـ((البورصة))، أن الطاقة الإنتاجية للخط الجديد تصل لنحو 150 ألف غسالة سنوياً وبمتوسط 100 ألف غسالة شهرياً، وبما يتراوح بين 300 و350 غسالة يومياً، ومن المقرر مضاعفة الطاقة الإنتاجية مع زيادة الطلب فى الدول العربية التى تفضل منتجات الشركة.

وأشار ((جنيدى)) إلى أن الشركة تستهدف تصدير المنتج الجديد إلى عدد من الأسواق الأوروبية فى المقدمة دول إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، ودول أفريقيا فى محاولة للاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى تدخل فيها مصر مع تلك الدول.

ومجموعة جى إم سى للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية، تأسست نوفمبر 1992 وأدرجت فى البورصة المصرية منذ يناير 2006. وتعمل الشركة ضمن قطاع الخدمات المالية المتنوعة مع التركيز على البيانات المالية.

وزادت قيمة واردات مصر من الغسالات، خلال شهر نوفمبر الماضى، لتصل إلى 4.77 مليون دولار، مقابل 183 ألف دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق، بزيادة 4.58 مليون دولار، وفقاً لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.