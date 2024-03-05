الحبس 6 أشهر لمقرئ مصري شهير خالف آداب تلاوة القرآن

أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم في مصر صدور حكم بالحبس 6 أشهر لمقرئ شهير، خالف صحيح التلاوة وتعليمات النقابة.

وقالت النقابة في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، إنه صدر حكم بالحبس 6 أشهر بحق "محمد أحمد نصر على قطب الشهير بـ محمد نصر الطاروطي" من محافظة الشرقية، مضيفة أنها ماضية بكل قوة وحزم لكل من يخالف صحيح تلاوة القرآن الكريم.

يذكر أن النقابة كانت أعلنت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 6 قراء بسبب مخالفة أحكام التلاوة أو القراءة بغير علم، مشيرة إلى أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القراء المتجاوزين التي لم تفلح معهم طرق النصيحة والإرشاد.

أيضا قررت النقابة أيضا إيقاف المقرئ الشهير محمد حامد السلكاوي، ورفع اسمه من خريطة الإذاعات الخارجية والتسجيلات القرآنية لمدة ستة أشهر، بسبب خطأ ورد منه رفض تصحيحه.