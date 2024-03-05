الأمريكي خالد يغني في «كوكا كولا أرينا» الجمعة

تقام في مسرح كوكا كولا أرينا، يوم الجمعة المقبل، أمسية فنية يحييها الفنان الأمريكي الشاب خالد، الحائز على ((جائزة غرامي)) لأكثر من مرة، حيث يقدم عرضه المباشر الأول في دبي.

وسيكون جمهور دبي على موعد مع كل الأغاني الشهيرة لنجم موسيقى ((أر آند بي)) العالمي، بما فيها أغنية Young Dumb & Broke التي حازت على الشهادة الماسية المعتمدة عالمياً، كما سيقدم الفنان العديد من الأغاني القديمة والحديثة التي نالت إعجاب محبيه في العالم، ليعيش الحضور أمسية مفعمة بالألحان ومليئة بالمتعة والترفيه والمرح.

حقق الفنان الأمريكي الشاب خالد العديد من الإنجازات، وكرّس نجم البوب مكانته العالمية في عالم الموسيقى بدءاً من حصول ألبومه الأول على الشهادة البلاتينية، وصولاً إلى فوزه بالعديد من الجوائز، منها 6 جوائز ((بيلبورد للموسيقى))، و3 جوائز للموسيقى الأمريكية، وجائزة ((إم تي في)) للأغاني المصورة، وغيرها الكثير.