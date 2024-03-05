الأمريكي خالد يغني في «كوكا كولا أرينا» الجمعة

(MENAFN
- Al-Bayan)
تقام في مسرح كوكا كولا أرينا، يوم الجمعة المقبل، أمسية فنية يحييها الفنان الأمريكي الشاب خالد، الحائز على ((جائزة غرامي)) لأكثر من مرة، حيث يقدم عرضه المباشر الأول في دبي.
وسيكون جمهور دبي على موعد مع كل الأغاني الشهيرة لنجم موسيقى ((أر آند بي)) العالمي، بما فيها أغنية Young Dumb & Broke التي حازت على الشهادة الماسية المعتمدة عالمياً، كما سيقدم الفنان العديد من الأغاني القديمة والحديثة التي نالت إعجاب محبيه في العالم، ليعيش الحضور أمسية مفعمة بالألحان ومليئة بالمتعة والترفيه والمرح.
حقق الفنان الأمريكي الشاب خالد العديد من الإنجازات، وكرّس نجم البوب مكانته العالمية في عالم الموسيقى بدءاً من حصول ألبومه الأول على الشهادة البلاتينية، وصولاً إلى فوزه بالعديد من الجوائز، منها 6 جوائز ((بيلبورد للموسيقى))، و3 جوائز للموسيقى الأمريكية، وجائزة ((إم تي في)) للأغاني المصورة، وغيرها الكثير.
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