«الاستدامة في فكر الكاتب» ضمن جلسة حوارية

عقد اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات بفرعه في رأس الخيمة، جلسة حوارية بعنوان ((ماهية الاستدامة في فكر الكاتب))، شارك فيها الكاتبان الشاعران أحمد المناعي وعبدالعزيز باروت، وأدارها غيث الحوسني، وذلك بحضور الدكتور سلطان العميمي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من المهتمين.

وأشاد غيث الحوسني بالدور الذي يقوم به اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، بعقد الجلسات الحوارية وتنظيم الأمسيات الشعرية وتبني المواهب ودعمه المتواصل للشباب في الساحة الثقافية بمختلف تخصصاتها. وتحدث أحمد المناعي عن المساحة الخاصة بالشاعر وعن قدرته على بناء قصيدة عبر أبيات شعرية مرتبطة بحدث أو حالة خاصة يعيشها، فالشعر متلازمة، قد تولد الأبيات الشعرية لديه وهو منشغل بمجريات الحياة، واستمرار الشاعر في كتابة قصائده يغذي مفرداته ويلهم خياله.

وشارك عبدالعزيز باروت تجربته بالحديث عن مسيرته، وذكر أنه لم يبدأ شاعراً، وإنما كانت بداياته في المسرح، وأن أعماله الشعرية كانت نتيجة تأثره بالأعمال المسرحية الفصيحة، مضيفاً إن نشأته في بيئة شعرية فصيحة بين شاعرين وهما جدته وخاله، كان لها تأثير في شخصيته وأفكاره.