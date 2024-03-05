«دبي أوبرا» تحتضن تحفة تشارلي تشابلن «الطفل» 13 مايو

(MENAFN
- Al-Bayan)
تستضيف ((دبي أوبرا))، 13 مايو المقبل، أحد أشهر أفلام السينما الصامتة، تحفة الفنان العالمي، تشارلي تشابلن، ((الطفل))، التي ستعرض على أنغام الموسيقى التصويرية الحية للأوركسترا السيمفونية الأرمنية، في دمج فريد ما بين التأليف السينمائي والفن السيمفوني.
ومن المرتقب أن ينغمس جمهور دبي في القصة المحببة الفكاهية للفيلم الذي لا يزال يحرك القلوب ويثير الضحك ويوقظ المشاعر، على الرغم من مضي أكثر من 100 عام على إنتاجه، لما يتضمنه من روح دعابة وقصة مؤثرة. وتعرف أفلام تشابلن بجمالها وتأثيرها العظيمين عبر دمجها الفكاهة التهريجية والإنسانية الصادقة والعاطفة العنيدة في رواية القصص، مع استخدام مهارات التمثيل الإيمائي.
وفي قصة فيلم ((الطفل))، يعثر تشابلن على طفل هجرته أمه مع رسالة مكتوب عليها ((من فضلك أحب هذا الطفل اليتيم))، فيقوم بتربيته، ثم تكشف السلطات الأمر بعد خمس سنوات وتريد أن تأخذه منه، وفي تلك الأثناء تصبح الأم التي تخلت عنه نجمة كبيرة تكرس وقت فراغها للعمل الخيري وتوزيع الهدايا على أطفال المناطق الفقيرة وهي لا تعرف ما حل بطفلها.
ويرافق الجمهور قصة تشابلن الساحرة ودوره في شخصية ((الصعلوك)) مع رفيقه الطفل جاكي كوجان، فيما تبث الأوركسترا الأرمنية بقيادة تيموثي بروك، الحياة في السرد عبر الألحان، ويستعيد الجمهور اكتشاف رحلة الحب الدافئة والفكاهة في أمسية مفعمة بالحنين للأفلام القديمة والموسيقى.
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