«دبي أوبرا» تحتضن تحفة تشارلي تشابلن «الطفل» 13 مايو

تستضيف ((دبي أوبرا))، 13 مايو المقبل، أحد أشهر أفلام السينما الصامتة، تحفة الفنان العالمي، تشارلي تشابلن، ((الطفل))، التي ستعرض على أنغام الموسيقى التصويرية الحية للأوركسترا السيمفونية الأرمنية، في دمج فريد ما بين التأليف السينمائي والفن السيمفوني.

ومن المرتقب أن ينغمس جمهور دبي في القصة المحببة الفكاهية للفيلم الذي لا يزال يحرك القلوب ويثير الضحك ويوقظ المشاعر، على الرغم من مضي أكثر من 100 عام على إنتاجه، لما يتضمنه من روح دعابة وقصة مؤثرة. وتعرف أفلام تشابلن بجمالها وتأثيرها العظيمين عبر دمجها الفكاهة التهريجية والإنسانية الصادقة والعاطفة العنيدة في رواية القصص، مع استخدام مهارات التمثيل الإيمائي.

وفي قصة فيلم ((الطفل))، يعثر تشابلن على طفل هجرته أمه مع رسالة مكتوب عليها ((من فضلك أحب هذا الطفل اليتيم))، فيقوم بتربيته، ثم تكشف السلطات الأمر بعد خمس سنوات وتريد أن تأخذه منه، وفي تلك الأثناء تصبح الأم التي تخلت عنه نجمة كبيرة تكرس وقت فراغها للعمل الخيري وتوزيع الهدايا على أطفال المناطق الفقيرة وهي لا تعرف ما حل بطفلها.

ويرافق الجمهور قصة تشابلن الساحرة ودوره في شخصية ((الصعلوك)) مع رفيقه الطفل جاكي كوجان، فيما تبث الأوركسترا الأرمنية بقيادة تيموثي بروك، الحياة في السرد عبر الألحان، ويستعيد الجمهور اكتشاف رحلة الحب الدافئة والفكاهة في أمسية مفعمة بالحنين للأفلام القديمة والموسيقى.