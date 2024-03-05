«دبي للمسرح المدرسي» يبحث قضايا مجتمعية ويحتفي بالإنجازات الإماراتية

شهد اليوم الثاني من مهرجان دبي للمسرح المدرسي في دورته الرابعة، التي تستمر حتى 8 مارس الجاري، عروضاً شيقة، قدمت على خشبة مسرح مجمع زايد التعليمي بمنطقة الورقاء، سلطت الضوء على العديد من القضايا المجتمعية والإنسانية، واحتفت بالقيم الوطنية والإنجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر ما حملته من قصص مزجت الخيال بالواقع، ضمن أداء مسرحي شيق للطالبات المشاركات في الحدث.

وتطرقت مسرحية ((وديمة))، التي قدمتها طالبات مدرسة القيم النموذجية الحلقة الثالثة، إلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، بشأن حقوق الطفل، والمعروف باسم قانون وديمة، وقدمت الطالبات مسرحية درامية باللغة العربية الفصحى.

وتضمّن العرض العديد من الشخصيات، منها كشف شخصية الطفلة ((وديمة))، إلى جانب شخصيات القصص الشهيرة، ومنها ((سندريلا))، التي تعرضت للتنمر والظلم من قبل زوجة أبيها، وشخصية ((ليلي)) المعروفة بذكائها في مواجهة الذئب الذي أكل جدتها المسنة.

وأكدت معلمة الدراما والمسرح، سارة فؤاد، أن عروض مهرجان المسرح المدرسي، يجب أن تتناول القضايا المجتمعية وتأثيراتها الإنسانية، بهدف التعريف بالحقوق والواجبات التي يجب أن يمتلكها الأطفال.

وحول الإشكاليات النفسية والمجتمعية للتنمر كسلوك اجتماعي سلبي، طرحت مسرحية ((صوت الصمت)) لطالبات مدرسة أسماء بنت النعمان الحلقة الثالثة، قصة فتاة في المرحلة الثانوية، مصابة بطيف التوحد، وتعاني من التنمر من قبل زميلاتها في الصف، اللاتي ينقصهن المعرفة والإدراك لماهية هذا المرض، كحالة خاصة ترتبط بنمو الدماغ، وتؤثر في كيفية تمييز الشخص للآخرين، والتعامل معهم على المستوى الاجتماعي، ما يتسبب في حدوث مشكلات في التفاعل والتواصل الاجتماعي.

وأكدت مشرفة العمل، المدرسة عبير الشباني، أن العمل يسلط الضوء على أحد أهم المشكلات النفسية التي تحيط بالمجتمع المدرسي، كظاهرة متكررة، تحتاج إلى توعية وجهود حثيثة، للتخفيف من حدة آثارها وانتشارها.

في حين تطرق أوبريت ((حلم زايد))، الذي مزج الحكاية بالفنون الأدائية والرقصات الشعبية الإماراتية، إلى مفهوم الهوية الوطنية، وقيمة الترابط والتلاحم في المجتمع.

وحول أهمية العمل الذي قدمته طالبات مجمع زايد التعليمي بمنطقة الورقاء، ودوره في إبراز وترسيخ القيم الوطنية لدى الأجيال، قالت ريم عتوم مؤلفة النص المسرحي والمشرف العام على العمل: تبدأ القصة عبر سرد ملحمي لحضور شخوص من أجيال مختلفة، ومنها الجد الذي عاصر بدايات الحلم، والتي كانت في ذلك الوقت مشاريع مستحيلة، ويروي العمل النظرة الثاقبة للوالد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحققت دولة الإمارات من خلالها على مدار السنوات الماضية، إنجازات حضارية شاملة، ونقلة نوعية متميزة، ومن ثم توالت الإنجازات العالمية، في ظل دعم القيادة الرشيدة، والتي كان لها أيضاً الدور المحوري في الأعوام الأخيرة في ترسيخ مكانة الدولة كواحدة من أسرع دول العالم نمواً في مجال استكشاف الفضاء.