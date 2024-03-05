«دبي للثقافة» تطلق «بينالي دبي للخط» بحلّة رقمية

تتويجاً للنجاحات التي حققتها الدورة الأولى من ((بينالي دبي للخط)) التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) عن إطلاق نسخة افتراضية من ((البينالي)) المبادرة المبتكرة الهادفة إلى إبراز أهمية فنون الخط باعتباره أداة تعبيرية وجمالية تبرز مضمون الثقافات، ما يعكس حرص الهيئة على تسخير كافة إمكانياتها واستثمار الطاقات والتجارب الرقمية المبتكرة لإثراء مشهد دبي الإبداعي.

19 معرضاً

وتتيح النسخة الافتراضية التي أنجزها ((والتر ويلمز)) بتكليف من ((دبي للثقافة)) للجمهور فرصة التحرك بزاوية 360 درجة والتجوال في أروقة 19 معرضاً فنياً تعرض إبداعات أكثر من 270 فناناً محلياً وعالمياً أضاؤوا بأعمالهم على فنون الخط من ثقافات مختلفة، إلى جانب استعراض تشكيلة واسعة من التصاميم والتجارب الثقافية المبتكرة، والأعمال الفنية المستلهمة من الخطوط التقليدية والمعاصرة والخط الطباعي المكتوبة بأكثر من 8 لغات، كما توفر هذه النسخة لجامعي المقتنيات إمكانية استكشاف وشراء الأعمال الفنية التي يرغبون باقتنائها، والتعرف على أصحاب المواهب ومبدعي هذه الأعمال، فيما تمنح أصحاب الهمم مجالاً للاستمتاع بما يتضمنه ((البينالي)) من إبداعات مختلفة، وفي الوقت ذاته تتيح للجمهور فرصة زيارة أكثر من 35 موقعاً تراثياً وثقافياً أسهم ((البينالي)) في تفعيلها عبر تشكيلة برامجه المتنوعة.

وكان ((بينالي دبي للخط)) الذي أقيم على مدار شهر أكتوبر الماضي، قد استقطب أكثر من 1000 طلب مشاركة من حول العالم من خلال الدعوة المفتوحة التي أطلقتها ((دبي للثقافة)) في وقت سابق من العام الجاري، وهو ما يعد رقماً قياسياً، كما شهد تنظيم نحو 25 جلسة حوارية ونقاشية وأكثر من 150 ورشة عمل فنية وتعليمية متنوعة قدمتها نخبة من الفنانين والخبراء والخطاطين المعروفين عالمياً.

وحظيت نسخة ((البينالي)) الافتتاحية بدعم رئيسي من ((مجموعة الرستماني))، وبدعم من ((صندوق الوطن))، وبالشراكة مع مجموعة من الشركاء والمؤسسات الفاعلة في المشهد الثقافي المحلي، وضمت: حي دبي للتصميم، وندوة الثقافة والعلوم، ومكتبة محمد بن راشد، ومدينة إكسبو دبي، و((جيت أفينيو)) في مركز دبي المالي العالمي، ومؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، ومتحف المستقبل، ومركز جمعة الماجد، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وبلدية دبي، والسركال أفينيو، وآرت دبي، ومتحف المرأة، وتشكيل، وفن جميل، وغاليري مطر بن لاحج، ومعرض بوكارا، وفاوندري، وخولة آرت غاليري، وغاليري فيريتّي، وإيفي غاليري، وشركة بدو- BEDU، وغاليري AWC، ومكتبة حب-Hobb، وأوبرا غاليري، ومعرض موندوار، واستوديو ذا جام جار، واستوديو ميداف، ومرزام، ومعرض كلمات، وسلي كافيه-Slay Café، وفريم كافيه-Frame Café، و 3IXAM، و((هاواوي))، وليڤيل شوز.