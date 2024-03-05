القمة الثقافية أبوظبي تختتم فعالياتها بالتأكيد على دور الفنون في تناغم الحضارات

اختتمت القمة الثقافية أبوظبي أمس فعاليات نسختها السادسة، بمشاركة واسعة من قادة الفكر العالمي من 90 دولة، وناقشت في يومها الثالث والأخير كيف يمكن أن يكون الوقت مساحة لجمع شمل الناس معاً والتوفيق بين البشر والطبيعة، تحت شعار القمة ((مسألة وقت)).

وألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، كلمة رئيسية في القمة، أكد خلالها أهمية الثقافة في تعزيز قيم الاحترام والحوار والتفاهم والانفتاح على الآخر، لافتاً إلى ضرورة تعزيز ثقافتنا المحلية والتعريف بها لمد جسور التواصل مع ثقافات العالم الأخرى.

وقال معاليه: ((تواصل القمة الثقافية نهجها السنوي في جذب أبرز المتحدثين من قادة الفكر والفن والإعلام والتكنولوجيا والضيوف من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن أنها تحظى بدعم عدد من الكيانات الثقافية الدولية المهمة)).

وأضاف: ((تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص أبوظبي خاصة والإمارات عامة على مشاركة إنجازاتها الثقافية مع العالم)).

وقال معاليه: ((إنني على قناعة راسخة بأن الثقافة والفن عاملان أساسيان في تعزيز قيم الاحترام والتفاهم والحوار والتقدير للثقافات الأخرى، فهما يسهمان في بناء ودعم جسور التواصل المهمة بين بلدان وشعوب العالم أجمع وفي إطار مساعينا لتحقيق هذه الغاية، نعتقد أنه تقع على عاتق المواطنين من أبناء الدولة مسؤولية خاصة لمعرفة ثقافتهم والإلمام بها ليكونوا قادرين على إيصالها للآخرين، وأن يعوا جيداً تأثير الثقافة على تمكين الشباب والنساء وجميع شرائح المجتمع الأخرى)).

من جانبه قال معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة ((تناقش القمة الثقافية لهذا العام موضوع الوقت، بما يتيح لنا التعرف على كيف يمكن للثقافة معرفة الوقت وفهمه والتعامل معه.

وأضاف: تلعب الفنون الثقافية دوراً مهماً في تشكيل خيالنا، وتوجيه قيمنا، كما أنها وسيلة لخلق الدعم والتضامن لبعضنا البعض وتعد الفنون الثقافية منارة الأمل في ظل عالم متقلب الأنواء ويمكن تسخير الثقافة لتكون قوة توجيهية توفر سبيلاً للمعرفة والتجدد والارتقاء.

كما تحدث في جلسات القمة معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد.

واستضافت القمة في اليوم الثالث المبدع الحائز على جائزة جرامي 13 مرة بيبي فيس في إحدى المحاورات الإبداعية مع هارفي ماسون ((جونيور)) الرئيس التنفيذي لأكاديمية التسجيل، وبانوس إيه باناي، رئيس أكاديمية التسجيل.

وضمن فعاليات اليوم الثالث للقمة، عُقدت إحدى الجلسات الحوارية الجاذبة حول ((الزمن العميق)) كبداية للنظر في التغيرات التحويلية التي طرأت على الفن والتكنولوجيا والفلسفة والعلوم.

وشارك في الجلسة إيلا سالتمارش مديرة مشروع ((لونج تايم))، والفنان والقيّم الفني جيتيش كالات، والفنان والكاتب هيمالي سينغ سوين، وألكسندرا مونرو كبيرة القيمين الفنيين للفنون العالمية في متحف ومؤسسة سولومون آر جوجنهايم.

وتناولت جلسة حوارية استثنائية أخرى دور الموسيقى في عالم السرد القصصي في السينما والتلفزيون مع بانوس إيه باناي، رئيس أكاديمية التسجيل، وألكسندرا باتاسافاس، المدير الأول للموسيقى والإبداع والإنتاج في ((نتفلكس))، وجوليا ميشيلز، مشرفة الموسيقى في ((فورمات إنترتينمنت)).

كما تضمنت القمة مجموعة من الجلسات الأخرى المتميزة.