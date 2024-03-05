«دبل سول».. فيلم عالمي يعكس جماليات دبي وقيمها

تحتضن دبي خلال الفترة المقبلة، العرض الأول لفيلم ((دبل سول)) ((Double Soul))، الذي جاء ثمرة تعاون بين صناع سينما إماراتيين وإيطاليين، حيث يعكس جماليات المدينة وتميزها، بوصفها حاضرة عالمية ثرية بروائع المعمار والترفيه، وتجمع مختلف الثقافات العالمية، إذ يقدم العمل الإمارات، ودبي بشكل خاص، بملامحها وسياقات حياتها، بوصفها أيقونة لقاء الحضارات، وتعزيز المكانة المهمة للثقافة العربية، وترسيخ قيم الانفتاح. جاء هذا خلال مؤتمر صحافي أقيم في دبي، أول من أمس.

ويشارك ببطولة الفيلم، الذي أنجز بالتعاون بين ((مارفيلز)) و))بلو فيلم))، نجوم حائزون على جائزة أوسكار، فضلاً عن أن هذا الفيلم من نوادر الأفلام التي شارك فيها بطلان حائزان على جائزة أوسكار، مع منتج إماراتي ومنتج إيطالي بشراكة عالمية، وسيتم توزيعه وعرضه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالأخص دول المغرب العربي. وتم الكشف عن أبطال العمل، وهم الممثل الأمريكي موراي أبراهام، الحائز على جائزة أوسكار عام 1984.

والممثل الأمريكي، داني جلوفر، الحائز على جائزة أوسكار عام 2022. كما شارك في الفيلم الممثل باز فيجا، والممثل الراحل جوليان ساندز.

وتعزيزاً لنجاح وشعبية وأدوار هذه الأنواع من الأفلام، أعلنت الشركة الإماراتية ((مارفيلز)) لإنتاج الأفلام السينمائية، خلال المؤتمر، عن توقيع أول شراكة سينمائية عالمية فريدة من نوعها مع عملاق السينما الإيطالية شركة ((Blue Film)).

وشهد المؤتمر حضور شخصيات بارزة، وعلى رأسها: عوض بن مجرن مؤسس وقائد فريق رحالة الإمارات، وعامر سالمين مدير مهرجان العين السينمائي، وأحمد غولشن الرئيس التنفيذي لشركة فارس لتوزيع الأفلام وستار سينما، والفنان الإماراتي عبد الله بالخير، ورجلا الأعمال يعقوب آل علي ونجيب عبد الله فضلاني.

وتحدث المنتج الإماراتي الدكتور عبد الله الشيباني مؤسس ومدير عام شركة ((مارفيلز))، وماريو بيزي المدير العام لشركة الإنتاج السينمائي الإيطالية، عن أهمية هذه الشراكة. وأكد عبد الله الشيباني أن هذه الشراكة، الأولى من نوعها في العالم العربي.

وأعرب عن سعادته لتوقيع هذه الشراكة، ووصفها بـ ((المثمرة)). كما أكد على أن الشراكة التي تم الاتفاق عليها مع شركائه الإيطاليين، سيتم من خلالها خلق مركز رئيس في دولة الإمارات العربية المتحدة، لاستقطاب كافة الممثلين والمخرجين والروائيين العالميين من كل الجنسيات.

بدوره، قال ماريو بيزي مدير شركة الإنتاج السينمائي الإيطالية العالمية ((Blue Film)): ((إن الشراكة مع ((مارفيلز)) الإماراتية، هي خطوة مهمة بالنسبة لنا كمجتمع أوروبي، لخلق ودمج ثقافتين أوروبية وعربية خليجية إماراتية، في إنتاج أعمال سينمائية عالمية مشتركة)).

وكشف ماريو بيزي عن سلسلة أفلام سيتم تنفيذها بموجب هذه الشراكة الاستراتيجية، حيث سيبدأ تصوير فيلم La Sesta Volta في 18 مارس في إيطاليا، ليتم إصداره وعرضه في فبراير 2025، إضافة إلى ثلاثة أفلام أخرى.