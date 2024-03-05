سلطان بن أحمد يشهد حفل ختام النسخة الثامنة من «إكسبوجر»

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، حفل ختام النسخة الثامنة من المهرجان الدولي للتصوير ((إكسبوجر 2024))، التي سجلت حضور 22 ألف زائر، من المصورين وصناع الأفلام وعشاق الفنون البصرية باختلاف أنواعها.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، خلال حفل الختام، عن الهوية البصرية الجديدة للمهرجان الدولي للتصوير ((إكسبوجر))، كما أعلن عن تاريخ انعقاد النسخة التاسعة من المهرجان، في الفترة من 20 - 26 فبراير 2025.

كما أطلق المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، خلال فعاليات المهرجان، قناة البودكاست الرسمية التابعة له تحت مسمى ((صوت الشارقة))، باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف توثيق الرحلات المهنية للمصورين والمخرجين المشاركين في المهرجان.

وفي كلمته خلال حفل الختام، أكد طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن المهرجان شكل منصة حوار مفتوحة بين حضارات ولغات وشعوب العالم، ووضع أمام الجمهور أكثر القضايا العادلة في العالم، ليمنحهم الحق في مناصرتها والوقوف إلى جانبها.

وقال علاي: ((الآلاف من الرسائل حملتها صور المهرجان، منها ما أوجعتنا ونقلت آلام أصحابها، ومنها ما أسعدتنا، وغيرت أفكارنا ورؤيتنا، فكم من صورة ألهمتنا، وكم من صورة حملت من المشاعر التي دخلت أعماقنا، وغيرت توجهاتنا، وكم من صورة جاءت إلينا بقصة مصورها، بعد أن كلفته جهداً ووقتاً، وأحياناً حياته، من أجل التقاطها ونشر رسالتها، والتي جاء بها ضيوف المهرجان بعدساتهم وخطاباتهم وحواراتهم، لينقلها ((إكسبوجر)) من الشارقة إلى جميع أنحاء العالم، وليجسد من خلالها قوة الصورة في حماية حاضر البشرية ومستقبلها.

وفي نهاية الحفل كرم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، المصورين وصنّاع الأفلام والخبراء الضيوف، وجمعيات واتحادات التصوير العربية والأجنبية.

حضر حفل الختام بجانب سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام كل من: الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعلياء بوغانم السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وجمع من المصورين والفنانين، وضيوف المهرجان.