التكريزة.. عادة دمشقية قديمة لتوديع شعبان واستقبال رمضان

تكريزة رمضان عادة دمشقية قديمة منذ قرون، دأب الناس على ممارساتها احتفالاً بقدوم شهر رمضان، تجتمع العائلات والأصدقاء في أحضان الطبيعة يتبادلون الأحاديث والذكريات ويتناولون الأطعمة.

وعلى الرغم من الأزمة والظروف المالية الصعبة التي يعيشها الناس إلا أن هذه العادة موجودة تتم قبيل دخول الشهر الفضيل لتضفي جواً من الألفة والمودة والمحبة.

يقول العضو في البيت الدمشقي للتراث هيثم طباخة إن ((تكريزة رمضان هي عادة دمشقية قديمة وهي توديعة لشهر شعبان وتكريماً لاستقبال شهر رمضان، حيث تقوم العائلات الدمشقية بالخروج في سيران (رحلات) إلى الربوة أو الغوطة ويأخذون أغراضهم وطعامهم معهم مثل الأطعمة المختلفة المتناولة في شهر رمضان كالمجدرة واللحمة والمشاوي وغيرها)).

أجواء محبة

وأضاف ((التكريزة كانت تشهد أجواء من المحبة بين العائلات الدمشقية حيث كانت تتشارك بعض العائلات في هذه السيران بإعداد الطعام وممارسة الألعاب الشعبية كلعبة الطاولة وغيرها لتبقى ذكرى مميزة لهم في استقبال الشهر الفضيل)).

وعن معنى كلمة تكريزة، أوضح طباخة أن ((الدمشقيين يعتبرون هذه الكلمة تدل على هذه العادة المتداولة منذ عشرات السنين)).

وعن استمرار هذا الطقس حالياً، يقول طباخة إن ((التكريزة مازالت مستمرة لكن مع تطور الحياة تغيرت الأماكن حيث أصبحت التكريزة تتم في المنتزهات، وليس كما كان سابقاً، حيث كان للطقس روحانية مستمدة من الأرض)).

ألفة ومحبة

من جهته، يقول محمود صوان لـ((البيان)) إن ((التكريزة كانت تتم قبل نهاية شهر شعبان بنحو أسبوع وفي الصيف أو الربيع أو عندما تكون الأجواء صحوة، حيث يخرج الدمشقيون إلى الغوطة والربوة للجلوس على ضفاف بردى، لافتاً إلى أن ((التكريزة إما أن تكون عائلية، حيث تجتمع مجموعة عائلات، أو لوجهاء الحارات والمناطق بدمشق، أو لشبان، حيث يمارس الناس اللعب بالسيف والترس وطاولة النرد والمنقلة وإعداد الأطعمة التي يبتعد عنها الناس في شهر رمضان)).

ولفت إلى أن ((هذه العادة كانت تتم في أحضان الطبيعة وهناك أجواء من الألفة تسود العائلات، أما الآن أصبحت في المنتزهات)).

وعن ارتفاع التكاليف جراء الأزمة وتأثيرها على هذه العادة، قال صوان إن ((الأزمة بالتأكيد أثرت على الكثير من العادات في رمضان والأعياد إلا أن العديد من أبناء دمشق لا يزالون يمارسون هذا الطقس)).

يقول طباخة إننا ((نقوم بالبيت الدمشقي للتراث منذ 7 سنوات بإحياء التكريزة بشكلها القديم من خلال ممارسة الطقوس القديمة من خلال الجلوس في أحضان الطبيعة والجلوس على البسط ووجود الحكواتي والمسحراتي وعزف وغناء وتبادل للحديث والذكريات القديمة صندوق الفرجة والعراضة))، لافتاً إلى أن ((الناس تقبلت هذه الفعالية للترويح على النفس)).