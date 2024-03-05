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الكشف عن درع وكأس السوبر «الإماراتي القطري»

3/5/2024 7:48:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تكشف اللجنة التنفيذية المنظمة لكأس السوبر ((الإماراتي - القطري))، ودرع السوبر ((الإماراتي- القطري))، بفندق رافلز بدبي، في الواحدة من بعد ظهر اليوم الأربعاء، عن الشركاء الاستراتيجيين، وعن الدرع والكأس اللذين سيتنافس عليهما خلال أبريل المقبل، شباب الأهلي والشارقة من الإمارات، والدحيل والعربي من قطر.

ويقضي نظام البطولة بإقامتها على مباراتين، ويلتقي في الأولى شباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين، مع الدحيل بطل دوري نجوم قطر، وتقام في دبي يوم 13 أبريل المقبل، بينما يلتقي الشارقة بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مع العربي بطل كأس أمير قطر في الدوحة يوم 12 من الشهر نفسه.

وكان شباب الأهلي، قد توج بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي، ويدافع هذا الموسم عن اللقب، بينما نجح الشارقة في التتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، في آخر نسختين من البطولة، ويدافع عن اللقب في نسخة الموسم الحالي.

يذكر أنه تم التوقيع على اتفاقية إقامة البطولتين في الدوحة يناير الماضي، بحضور عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة المشتركة، ومحمد خليفة السويدي نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم .

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