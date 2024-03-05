تحدي الإسطبلات الخاصة على كأس حتا اليوم

ينطلق صباح اليوم سباق كأس حتا للإسطبلات الخاصة في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم لمسافة 101 كلم بتنظيم نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وسيشهد السباق صراعاً ساخناً بين نخبة الإسطبلات في الدولة من بينها إسطبلات ((SS)) التي تسعى إلى المحافظة على اللقب للمرة الثالثة على التوالي بعد أن حققته في النسخة الماضية بواسطة البطل الأرجنتيني فرانسيسكو خوسيه على صهوة الجواد ((سول لو)) وأحرز الوصافة الفارس راشد محمد عتيق المهيري على صهوة الجواد ((بوميك دو سوفستير)) لإسطبلات تي إن تي، فيما احتل المركز الثالث الفارس خليفة راشد العميمي على صهوة الجواد ((المهلهل)) لإسطبلات ((SS)).

جوائز

وأعلنت اللجنة المنظمة في نادي دبي للفروسية عن جوائز مالية قيمة تم رصدها للفائزين حتى المركز العاشر حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 200.000 درهم، المركز الثاني 180.000 درهم، المركز الثالث 160.000 درهم، المركز الرابع 50.000 درهم، المركز الخامس 35.000 درهم، و من المركز السادس حتى المركز العاشر سيحصل كل فائز على جائزة نقدية بقيمة 30.000 درهم.

وينقسم السباق الذي تمتد مسافته لـ 101 كلم، مقسماً إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 35 كلم ((اللون الأصفر))، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثانية لمسافة 25 كلم ((اللون الأحمر))، تعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة لمسافة 21 كلم ((اللون الأزرق))، تعقبها راحة لمدة 50 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 20 كم ((اللون الأبيض)).

وأقيمت يوم أمس إجراءات التسجيل أبرزها قياسات الأوزان للفرسان المشاركين وعملية الفحص للخيول، واشترطت اللجنة المنظمة أن يكون عمر الخيل المشارك 6 سنوات فما فوق في السباق، وأن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس أو الفارسة 55 كلغ، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم بالساعة، كما يشترط ألا يزيد نبض الخيل على 64 نبضة في الدقيقة خلال عملية الفحص بعد نهاية كل مرحلة.

وستمتد المنافسات على مدار يومين في مدينة دبي الدولية للقدرة حيث تستضيف يوم غد كأس المدربين لمسافة 119 والذي سيكون آخر السباقات الرسمية في سيح السلم بعد موسم مميز استضافت من خلاله مدينة دبي الدولية للقدرة باقة مميزة من الفعاليات والسباقات أبرزها مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة ومهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، لتبدأ رحلة الاستعداد والتحضير للاستحقاقات الخارجية التي تنتظر فرسان الإمارات في أوروبا خلال الصيف.

سيعقد الاجتماع التنويري قبل السباق عند بوابة الفحص البيطري، وطالبت اللجنة المنظمة جميع المشاركين بضرورة الالتزام بضوابط ولوائح السباق أبرزها عدم تقديم جميع أنواع الدعم في آخر 2 كلم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز