الصين تتصدر «دولية فزاع لرفعات القوة»

واصل المنتخب الصيني تألقه في بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم مغرداً في صدارة النسخة 13 بـ 13 ميدالية ملونة في فئة أفضل رفعة برصيد 9 ذهبيات وفضية و3 برونزيات، كما تصدر فئة المجموعة الكلي بـ 10 ميداليات ملونة 5 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات.

وحل المنتخب الإيراني وصيفاً في فئة أفضل رفعة برصيد 5 ميداليات 3 ذهبيات وفضيتين، تلاه في المركز الثالث البرازيل بذهبية و3 فضيات وبرونزية، فيما حل المنتخب التركي رابعاً بذهبية وفضيتين، والعراق خامساً بذهبية ومثلها فضية وبرونزية. فيما جاء المنتخب الأوزبكي وصيفاً في فئة المجموع الكلي برصيد 3 ذهبيات ومثلها برونزيات.

وجاء في المرتبة الثالثة المنتخب الإيراني برصيد ذهبيتين وبرونزيتين، تلاه المنتخب الأوكراني بذهبية وفضيتين، وحل العراق خامساً برصيد ذهبية ومثلها فضية وبرونزيتين.

وفاز الصيني بان بان يان بذهبية أفضل رفعة وزن 88 كجم ((رجال)) تلاه في المركز الثاني الإيراني روستامي فيما كان المركز الثالث من نصيب الأوزبكي خسنيدين أوسانوف فيما حل بطلنا محمد خميس سادساً.

وفي مسابقة أفضل رفعة وزن 107 كجم ((رجال)) حل الإيراني اليكبار غربستاني في المركز الأول تلاه في المركز الثاني انخبيار من منغوليا، فيما كان المركز الثالث من نصيب الأوزبكي خاليموف.

وفي مسابقة أفضل رفعة وزن 97 كجم ((رجال)) كان المركز الأول والميدالية الذهبية من نصيب الصيني جيكسيونج بي تلاه في المركز الثاني والميدالية الفضية الإيراني سيد حمد، فيما حل الأوزبكي اميرزاكوف ثالثاً. توج الفائزين ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع لأصحاب الهمم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم.

من ناحية أخرى تواصلت بنجاح مسابقات النسخة الثامنة لبطولة فزاع للقوس والسهم، حيث شهد اليوم الثاني الأدوار التأهيلية للقوس المركب رجال و((دبليو ون)) سيدات إضافة إلى مسابقة الفرق القوس المحدب والمركب رجال وسيدات مختلط، حيث يتسابق المشاركون من أجل التواجد في الأدوار المتقدمة من أجل تحقيق أرقام تأهيلية للتواجد في النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية ((باريس 2024)) وهي الفرصة الأخيرة للأبطال للتأهل إلى التحدي البارالمبي المرتقب.

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